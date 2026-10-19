باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز به مصاف تیم مس شهر بابک در هفته نهم لیگ برتر فوتبال می رود که حسین کنعانی زادگان به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در بازی امروز نیست.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش همچنان در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار دارد و این بازیکن می خواهد با بسته نگه داشتن دروازه اش کلین شیت کند.

با توجه به اینکه کنعانی زادگان به علت مصدومیت همراه تیم پرسپولیس به کرمان نرفته است به احتمال زیاد محمد مهدی زارع و حسین ابرقویی نژاد زوج خط دفاعی پرسپولیس را تشکیل می دهند. مجید عیدی و مهدی تیکدری هم دفاع های چپ و راست پرسپولیس هستند.

همچنین پور علی و محمد خدابنده لو زوج خط هافبک پرسپولیس را تشکیل می دهند.

محمدمهدی محبی در سمت راست و اوستون اورونوف در سمت چپ قرار می‌گیرند و بیفوما با آزادی حرکت بیشتری نزدیک به علی علیپور بازی خواهد کرد.

تیوی بیفوما و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس را در این بازی تشکیل می دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس به شرح زیر است؛

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع ، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور