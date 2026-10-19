روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر رای اعتماد مجلس به وزیر دفاع و تظاهرات مردمی در فرانسه و آمریکا پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخلاقی با رای بالای بهارستان به پاستور رفت، مکرون در آتش کارما، پیروزی قطعی جنگ تا کنون، واردات بنزین صفر شد، طغیان علیه ترامپ و طوفان فلسطینی از عناوین روزنامه‌های امروز است.جام جم

سازندگی

چارسوق

تعادل

وطن امروز

جوان

صبح نو

اطلاعات

شرق

همشهری

خراسان

عصر ایرانیان

فرهیختگان

نوبنیاد

ایران

قدس

جمهوری اسلامی

کیهان

آرمان ملی

آرمان امروز

مردم‌سالاری

ابرار ورزشی

گل

شوت

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۵ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۳ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۰ مهر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم
هشدار قالیباف به دولت‌های منطقه
سردار محبی: دنیا خواهد دید چه خواهد شد
بقائی خطاب به رئیس‌جمهور فرانسه: آقای مکرون! استاندارد دوگانه قابل دفاع نیست
گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه
بقائی: وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می‌کند/ روابط دوجانبه و تحولات منطقه دستورکار دیدار‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
سردار محبی: دنیا خواهد دید چه خواهد شد
برای تصمیم‌های احمقانه شما لحظه‌شماری می‌کنیم
گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره کاهش تنش و حفظ ثبات در منطقه
هشدار قالیباف به دولت‌های منطقه
بقائی خطاب به رئیس‌جمهور فرانسه: آقای مکرون! استاندارد دوگانه قابل دفاع نیست
بقائی: وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می‌کند/ روابط دوجانبه و تحولات منطقه دستورکار دیدار‌ها
تبریک عراقچی به وزیر دفاع؛ توان دفاعی و دیپلماسی در خدمت استقلال و امنیت ملی خواهد بود
اخلاقی: تمام تجربه خود را برای انجام شایسته این مسئولیت به کار خواهم گرفت
روایت سفیر ایران در روسیه از ابعاد سفر لاوروف به تهران
واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس
فرمانده کل سپاه انتصاب وزیر دفاع را تبریک گفت
طائب: دشمن در صورت تجاوز مجدد پاسخ غیرقابل پیش‌بینی خواهد گرفت
سرلشکر رضایی: ایران طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های اخیر آماده کرده است
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان درباره روند دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کردند
پزشکیان: همراهی مجلس با دولت، پیام وحدت و پشتیبانی قاطع از نیرو‌های مسلح را مخابره کرد
امیر سرلشکر حاتمی انتصاب اخلاقی را تبریک گفت
با همراهی مردم در مقابل زورگویی می‌ایستیم و تسلیم نمی‌شویم
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد