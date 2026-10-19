تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در آمریکا مقتدرانه قهرمان جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و ۱۸۰ امتیاز، با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم و محمدمبین عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران ۱۸۰ امتیاز، ۲- روسیه ۱۷۱ امتیاز، ۳- آمریکا ۱۰۴ امتیاز، ۴- ترکیه ۹۹ امتیاز، ۵- ژاپن ۷۵ امتیاز، ۶- گرجستان ۶۸ امتیاز، ۷- هند ۵۷ امتیاز، ۸- قزاقستان ۵۵ امتیاز، ۹- ارمنستان ۴۹ امتیاز، ۱۰- آذربایجان ۴۲ امتیاز

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی یحیی پور پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هاروتیونیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از ترکیه، یحیی پور حذف شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و راهی رده بندی شد. خواری در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت دور نخست در مرحله بعد با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ آلایدار از قزاقستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ رستم‌بکوف از ازبکستان را شکست داد راهی نیمه نهایی شد. خاطری در این مرحله مقابل الدار احمدالدینوف از روسیه با نتیجه ۹ بر ۸ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران در این مسابقات لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه ۷ بر ۶ اوگینو از ژاپن را مغلوب کرد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۶ بر ۱ توپراک از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۶ علیف از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. الهی در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر در مقابل اوگینو از ژاپن به برتری رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل ماگومد التمیروف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بکتمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده بندی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ یاپراک از ترکیه را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر دکلن بلای از ایرلند را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. یوسفی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ از سد پاپیکیان ارمنستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ چاندرموهان از هند را مغلوب کرد و پنجمین فینالیست کشتی آزاد ایران لقب گرفت. یوسفی در دیدار پایانی مقابل سعید سعیدولوف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و چهارمین طلای کاروان ایران کسب کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر دی لئون ترو از مکزیک را شکست داد. افشار در ادامه با نتیجه ۵ بر ۲ یپریمیان از ارمنستان را از پیش روی برداشت و به رده بندی راه پیدا کرد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر علیف از آذربایجان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۵ پویونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. عظیمی در این مرحله مقابل گیداک از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل طاهر خانیف از روسیه با نتیجه ۱۴ بر ۹ شکست خورد و راهی رده بندی شد. عظیمی در رده بندی سیمونیان از ارمنستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

رده‌بندی انفرادی:

۵۷ کیلوگرم: ۱- مری بازاربایف (قزاقستان) ۲- بکر کسر (ترکیه) ۳- دایتو کاتسومه (ژاپن) و روهیت روهیت (هند)

۶۱ کیلوگرم: ۱- بنجامین آدام دیوینو (آمریکا) ۲- لوخان دکتربک اولو (قرقیزستان) ۳- ابراهیم خواری (ایران) و سارگیس بگویان (ارمنستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- اهورا خاطری (ایران) ۲- کایجی اوگینو (ژاپن) ۳- الدار اخمادودینوف (روسیه) و جاسکاران سینگ (هند)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد-امی امتیمیروف (روسیه) ۲- ابراهیم الهی‌چوران (ایران) ۳- عبدالله توپراک (ترکیه) و الکساندر هایدارلی (مولداوی)

۷۴ کیلوگرم: ۱- ماگومد بایتوبائف (روسیه) ۲- جیدن جیمز (آمریکا) ۳- علی کرمپور (ایران) و توکی اوگاوا (ژاپن)

۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی حاجی‌ور (ایران) ۲- سعید سیدولوف (روسیه) ۳- کاناتا یاماگوچی (ژاپن) و چاندرموهان چاندرموهان (هند)

۸۶ کیلوگرم: ۱-آرسن بالائیان (روسیه) ۲- احمت یاگان (ترکیه) ۳- رضا افشار (ایران) و باتبیلگان نادامبات (مغولستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل رحمانی (ایران) ۲- ارسلان باگایف (روسیه) ۳- انار جعفرلی (آذربایجان) و ساندرو کوراشویلی (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- موخامد طاهر خانیف (روسیه) ۲- جاستین لی رادماخر (آمریکا) ۳- محمدمبین عظیمی (ایران) و کونستانتین پتریاشویلی (گرجستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۲- الکساندر آبرامیشویلی (گرجستان) ۳- ختاگ کارسونوف (آذربایجان) و کوبی مریل (آمریکا)