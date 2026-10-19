باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - آبشار زردلیمه از مکان‌های دیدنی استان چهارمحال و بختیاری است که ۸۰ کیلومتر با مرکز استان، شهرکرد فاصله دارد.

این آبشار زیبا در شهرستان اردل و در بین کوه‌های زاگرس، انتهای دره لیمه واقع شده و رودخانه بازفت از کنار آن عبور می‌کند.

عرض این آبشار ۶۵ و ارتفاع آن ۴۰ متر است. یکی از مشکلاتی که برای دیدن این آبشار با آن رو‌به‌رو هستید، راه دسترسی به آن است. برای دسترسی به آبشار باید از صخره‌ها بالا رفته و راهی پُر پیچ‌و‌خم را طی کنید. همین موضوع هم یکی از اصلی‌ترین دلایل بکر بودن این منطقه است. شاید دست کمتر گردشگری به اینجا رسیده است.

آبشار با خودش سرسبزی را به این منطقه آورده و می‌توانید چند رشته آب را ببینید که از میان درخت‌ها عبور کرده و مانند گیسوان زیبای یک دختر کرد به زمین می‌ریزند.

آبشار زردلیمه فاصله خیلی کمی با رود بازفت دارد و آب آن هم به رود می‌ریزد. این آبشار در دامنه کوه است و رسیدن به آن کار هر کسی نیست.

زردلیمه یک واژه محلی است و درباره معنی آن نظر‌های مختلفی وجود دارد. کلمه «زرد» در گویش محلی مردم این منطقه (منطقه اردل) به معنی «ارتفاع و بلندی» و همین‌طور به معنی «منطقه‌ای سرسبز» است.