مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - درویشی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش‌بینی افزایش ۹۰ درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: برآورد می‌شود امسال حدود ۴۸.۳ تن زعفران خشک در استان برداشت شود.

او افزود: هم‌اکنون ۱۶ هزار و ۲۳۴ هکتار از اراضی استان زیر کشت طلای سرخ است که از این میزان، ۱۶ هزار و ۱۱۵ هکتار بارور و ۱۱۹ هکتار غیربارور است.

درویشی اظهار کرد: با میانگین عملکرد ۳ کیلوگرم زعفران خشک در هکتار، پیش‌بینی تولید امسال ۴۸.۳ تن است؛ این در حالی است که سال گذشته ۲۵.۳ تن محصول در استان تولید شده بود.

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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: شهرستان‌های قاینات با ۴ هزار و ۹۹۸ هکتار، سرایان با ۳ هزار و ۴۵۷ هکتار و فردوس با ۳ هزار و ۱۷۷ هکتار رتبه‌های اول تا سوم سطح زیرکشت استان را به خود اختصاص داده‌اند.

او گفت:معیشت بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ خانوار بهره‌بردار در استان به این محصول استراتژیک وابسته است.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برداشت زعفران
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