باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالغفور غراوی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان گفت: بخش عمده خسارت‌های سیل در این مدت به زیرساخت‌های حوزه کشاورزی، راه، مسکن شهری و روستایی، شهرداری و آب منطقه‌ای شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه بوده است.

وی افزود: بیشترین خسارت سیل ماه جاری با حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش شده و در سایر حوزه‌ها مانند راه ۶۵۰ میلیارد تومان، آب منطقه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومان، بنیاد مسکن ۱۵۰ میلیارد تومان و آب و فاضلاب ۸۰ میلیارد تومان خسارات داشتیم.

پیش‌تر استاندار گلستان هم در بازدید از مناطق سیل‌زده مینودشت با تاکید بر اینکه اعتبارات استانی به تنهایی جوابگوی خسارات سیل نیست، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست از ظرفیت منابع و اعتبارات ملی برای کمک به جبران خسارات استفاده کنند.

علی‌اصغر طهماسبی اظهارکرد: اعتبارات استانی آنقدر زیاد نیست که بتوانیم جوابگوی خسارت سیل به کشاورزان، جاده‌ها، زیرساخت‌ها و ابنیه فنی، مسکن، آب و برق و مخابرات شهرستان‌های درگیر استان باشیم.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی، بنیاد علوی و کمیته امداد باید در کنار مردم قرار گیرند و نماینده مردم شرق استان در مجلس هم از بنیاد‌ها در سطح ملی مطالبه گری کند، بیان کرد: این بنیاد‌ها که از محل فروش امکاناتی که در استان وجود دارد ارتزاق و در سطح ملی از آن استفاده می‌کنند باید امروز که سیل به منطقه خسارت زده در کنار مردم باشند.

بیشترین بارش ثبت شده ۱۸ و ۱۹ مهر در گلستان با ۱۴۷ میلی‌متر مربوط به روستای «قلعه قافه بالا» شهرستان مینودشت است و بعد از آن بیشترین بارش‌ها در ساسنگ و دوزین مینودشت به ترتیب با ۱۲۰ و ۹۶ میلی‌متر، جعفرآباد و جلین گرگان به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۱ میلی‌متر، زرین گل علی‌آبادکتول با ۱۰۰ و فارسیان و کیارام گالیکش با ۷۵ میلی‌متر ثبت شد.

همچنین بارندگی‌های اوایل مهر ماه گلستان که بیشترین آن با ۱۰۳ میلی‌متر در روستای «نارلی آجی‌سو» مراوه‌تپه بارید، باعث جریان یافتن سیلاب و بروز برخی خسارت‌ها به زیرساخت‌ها و خانه‌های مردم منطقه شد.