به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیش از ۱۸۰ کیلومتر عملیات نشت یابی در شبکه توزیع آب استان انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در زمینه کاهش هدررفت آب و صیانت از منابع آبی، عملیات نشت‌یابی در ۱۸۳.۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب و ۹۷.۱ کیلومتر از خطوط انتقال آب استان انجام شده است.

او افزود: از مجموع عملیات نشت‌یابی شبکه توزیع و خطوط انتقال آب، ۱۰۲.۱ کیلومتر در مناطق شهری و ۱۷۸.۳ کیلومتر در مناطق روستایی انجام شده است.

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توکلی همچنین از نشت‌یابی ۱۰ هزار و ۸۱۰ رشته انشعاب آب در استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۷ هزار و ۳۴۵ رشته انشعاب شهری و ۳ هزار و ۴۶۵ رشته انشعاب روستایی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت شناسایی و رفع نشتی‌ها تصریح کرد: نشت‌یابی شبکه‌های توزیع، خطوط انتقال و انشعابات، نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبرسانی و حفظ منابع ارزشمند آب دارد.