باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۴ به تکمیل فرآیند برگزاری مجامع شرکت‌ها و تجمیع سود‌های مربوط بستگی دارد، کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از انتظار سهامداران برای دریافت سود، در کمین اطلاعات بانکی و دارایی‌های مردم نشسته‌اند؛ شگردی که با یک پیامک ظاهراً رسمی و کلیک روی یک لینک آلوده می‌تواند به نصب بدافزار، سرقت اطلاعات و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منجر شود.

صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۷ شهریور در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان واریز سود سهام عدالت اعلام کرد که سود مربوط به سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل پرداخت شده است؛ اما درباره سود سال ۱۴۰۴، برخی شرکت‌ها هنوز مجامع خود را برگزار نکرده‌اند و تعدادی از شرکت‌ها نیز همچنان در مهلت قانونی پرداخت سود قرار دارند.

به گفته وی، پس از برگزاری مجامع و تجمیع سود شرکت‌ها، فرآیند واریز سود سهام عدالت مطابق روال سال‌های گذشته انجام خواهد شد.

کلاهبرداری با وعده واریز سود سهام عدالت

هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به سود سهام عدالت، یکی از شگرد‌های مجرمان سایبری ارسال پیامک‌هایی با عناوینی مانند «ثبت‌نام دریافت سود سهام عدالت»، «تکمیل اطلاعات سهامدار» و «مشاهده وضعیت واریز سود» است. در این پیام‌ها، مخاطب به کلیک روی لینکی هدایت می‌شود که ممکن است به یک درگاه جعلی یا صفحه آلوده منتهی شود.

کلاهبرداران همچنین با جعل عنوان نهاد‌های رسمی، بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی، پیام‌هایی درباره پیگیری مرسوله پستی یا مشاهده ابلاغیه ارسال می‌کنند تا اعتماد مخاطب را جلب کنند. در برخی موارد، از کاربر خواسته می‌شود برای دریافت خدمات یا پیگیری درخواست خود، برنامه‌ای نصب کند؛ برنامه‌ای که ممکن است با دسترسی به بخش‌های مختلف تلفن همراه، زمینه سرقت اطلاعات و سوءاستفاده مالی را فراهم کند.

در برخی پرونده‌های کلاهبرداری، قربانیان پس از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در صفحات جعلی، با برداشت‌های متوالی و غیرمجاز از حساب خود مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی پرداخت مبلغی اندک در یک درگاه نامعتبر نیز می‌تواند مقدمه خسارت مالی قابل‌توجهی باشد.

دارندگان سهام عدالت باید بدانند که صرف درج نام سازمان بورس، بانک یا یک نهاد دولتی در متن پیامک، اعتبار آن را تضمین نمی‌کند. درخواست نصب برنامه ناشناس، پرداخت وجه برای آزادسازی سود، ارائه رمز بانکی یا اعلام کد تأیید، از نشانه‌هایی است که باید حساسیت کاربران را برانگیزد.

برای پیگیری اخبار و وضعیت سود سهام عدالت، لازم است فقط از اطلاعیه‌های رسمی و مسیر‌هایی استفاده شود که اعتبار آنها مستقلاً بررسی شده است. همچنین، کاربران نباید برای دریافت سود یا تکمیل اطلاعات، به لینک‌های ناشناس پیامکی اعتماد کنند.

در نهایت، سهامداران باید توجه داشته باشند که خبر واریز سود سهام عدالت را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند و فریب پیامک‌هایی را که با وعده دریافت سریع سود، آنها را به نصب برنامه یا ورود اطلاعات بانکی ترغیب می‌کنند، نخورند؛ چراکه یک کلیک ناآگاهانه می‌تواند به بهای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از موجودی حساب بانکی تمام شود.