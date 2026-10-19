باشگاه خبرنگاران جوان - صنعت گردشگری از جمله بخش‌هایی است که از تحولات سیاسی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و شرایط اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ شرایطی که ضرورت حمایت از فعالان این حوزه، حفظ ظرفیت‌های موجود و استفاده از راهکار‌های جایگزین برای تداوم سفر را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در چنین وضعیتی، تقویت گردشگری داخلی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سفر، در کنار تلاش برای حفظ ارتباط با بازار‌های خارجی، از جمله رویکرد‌هایی است که می‌تواند به ادامه فعالیت این صنعت کمک کند، رویکردی که در برنامه‌های مرتبط با سفرکارت و همکاری با شبکه بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون دفتر بازاریابی گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:اکنون با شرایط جنگی و تحریم‌های زمینی، دریایی و هوایی مواجه هستیم و نمی‌توان با قطعیت درباره اتفاقات آینده اظهارنظر کرد. چراکه کسی از آنچه در ادامه رخ خواهد داد، اطلاع دقیقی ندارد.

لیلا میرحسینی افزود: با وجود این شرایط، واقعیت آن است که گردشگری متوقف نمی‌شود و آنچه اکنون در نمایشگاه‌هایی همچون اکسپو و در فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف دنبال می‌شود، تداوم فعالیت‌های گردشگری و ادامه مسیر تا جایی است که شرایط اجازه دهد.

رونق سفر‌های داخلی با بهره گیری از ظرفیت سفرکارت

وی با اشاره به ضرورت سازگاری صنعت گردشگری با شرایط موجود ادامه داد: در حال حاضر در مرحله تاب‌آوری قرار داریم و تلاش می‌کنیم این مسیر را تا مساعد شدن شرایط ادامه دهیم. به امید اینکه زمینه برای باز شدن مرز‌ها و ورود دوباره گردشگران خارجی فراهم شود.

معاون دفتر بازاریابی گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: در این دوره، تمرکز بیشتری بر گردشگری داخلی صورت گرفته است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای برنامه‌هایی مانند سفرکارت، زمینه رونق سفر‌های داخلی فراهم شود.

میرحسینی با اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده میان معاونت گردشگری و بانک رفاه کارگران با محوریت سفرکارت گفت: انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این تفاهم‌نامه را با هدف کمک به رونق گردشگری داخلی امضا کرده است و امیدواریم اقداماتی از این دست بتواند به تقویت سفر‌ها کمک کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این تفاهم‌نامه، «سفرکارت رفاه» با هدف تسهیل سفر و فراهم کردن امکان استفاده از اعتبار برای خرید خدمات گردشگری طراحی شده است. این طرح ظرفیت استفاده از خدماتی مانند اقامت، تور و سایر خدمات سفر را از طریق شبکه پذیرندگان طرف قرارداد دنبال می‌کند.

همچنین طبق توضیحات منتشرشده از سوی مسئولان مرتبط با طرح، میزان اعتبار قابل تخصیص به متقاضیان به اعتبارسنجی آنان وابسته است و استفاده از آن از طریق سازوکار‌های بانکی و بستر‌های دیجیتال پیش‌بینی شده است. هدف از این رویکرد، تسهیل تامین هزینه سفر و افزایش امکان استفاده از خدمات گردشگری داخلی است.

میرحسینی با اشاره به اهمیت چنین برنامه‌هایی در شرایط فعلی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کاملا قابل درک است و بر حوزه سفر نیز تاثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، لازم است متناسب با وضعیت موجود، سیاست‌هایی برای افزایش تاب‌آوری گردشگری کشور اتخاذ شود.

وی افزود: اقداماتی مانند سفرکارت می‌توانند در کنار سایر برنامه‌ها به رونق گردشگری داخلی کمک کنند و بخشی از ظرفیت این صنعت را در شرایط دشوار فعال نگه دارند.

میرحسینی با تاکید بر لزوم تداوم فعالیت‌های گردشگری بیان کرد: در شرایط کنونی باید راهکار‌هایی در پیش گرفته شود که امکان دوام آوردن این صنعت را فراهم کند. چراکه وضعیت اقتصادی بر سفر‌ها تاثیر می‌گذارد و برنامه‌ریزی برای عبور از این شرایط ضروری است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که فعالیت‌های گردشگری تا جایی که شرایط اجازه می‌دهد، ادامه پیدا کند و با مساعد شدن اوضاع، زمینه برای گسترش دوباره فعالیت‌ها و ورود گردشگران خارجی فراهم شود.

معاون دفتر بازاریابی گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: در دوره فعلی، حفظ ظرفیت‌های گردشگری و توجه به بازار داخلی اهمیت زیادی دارد و باید با استفاده از راهکار‌های موجود، شرایط را برای ادامه فعالیت این صنعت فراهم کنیم تا با بهبود اوضاع، گردشگری کشور بتواند بار دیگر مسیر رونق را دنبال کند.