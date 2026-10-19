باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پارادوچرخه‌سواری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در پیست دوچرخه‌سواری ایزو ژاپن پیگیری شد و بهروز فرزاد، ملی‌پوش لرستانی ایران، در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان در گروه ترکیبی کلاس‌های C۴ و C۵ به رقابت پرداخت.

فرزاد که در کلاس C۴ حضور دارد و سابقه سه دوره قهرمانی آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده است، با ثبت زمان یک دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۸۵۷ هزارم ثانیه در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را کسب کند.

در این رقابت، زهیری احمد ترمیزی، دوچرخه‌سوار مالزیایی کلاس C۵، با ثبت زمان یک دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۸۲ هزارم ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست مرحله مقدماتی، رکورد بازی‌ها را نیز شکست و به فینال راه یافت.

همچنین جاتورونگ نیوانتی از تایلند با زمان یک دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۷۲ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و سفیان سائوری از اندونزی با ثبت زمان یک دقیقه و ۸ ثانیه و ۳۷۳ هزارم ثانیه سوم شد.

در این رقابت بهروز فرزاد میانگین سرعت ۴۸.۰۸۹ را برای خود ثبت کرد و ب صعود به مرحله فینال حدود ۱.۵ ثانیه فاصله داشت.