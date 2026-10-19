پوتین پیشنهاد برگزاری نشستی سه‌جانبه با حضور رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و چین در ماه آینده میلادی را برای گفت‌و‌گو درباره جنگ اوکراین مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه از مذاکرات، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد داده است که او، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین ماه آینده میلادی نشستی سه‌جانبه برای بررسی جنگ اوکراین برگزار کنند.

طبق این گزارش، پوتین این پیشنهاد را در تماس تلفنی ۹ اکتبر (۱۷ مهر) با ترامپ مطرح کرده است؛ همان گفت‌وگویی که زمینه توافق واشنگتن برای خرید گازوئیل روسیه را فراهم کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفت‌و‌گو با وال‌استریت ژورنال تأیید کرد که مذاکرات درباره احتمال برگزاری این نشست در جریان است، اما گفت هنوز درباره اصل برگزاری جلسه یا دستور کار احتمالی آن، درک روشنی وجود ندارد.

یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است نیز گفت ترامپ هنوز با برگزاری این نشست موافقت نکرده، هرچند ممکن است به دلیل تمایلش به پایان دادن به جنگ اوکراین، با این پیشنهاد موافقت کند.

وال‌استریت ژورنال افزود کرملین پیشنهاد داده است این مذاکرات در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شهر شنژن چین، در روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) برگزار شود.

منبع: وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ
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