باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد صادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده در رادیو اقتصاد، با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات پلیس راهور، از نزدیک به ۳۰۰ هزار دستگاه تاکسی درون‌شهری در حال تردد، حدود ۲۳۰ هزار دستگاه در گروه خودرو‌های فرسوده قرار دارند که نوسازی و جایگزینی آنها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه مبنای آمار‌های این ستاد اطلاعات پلیس راهور است، افزود: بخشی از اختلاف آمار‌های اعلام‌شده از سوی مراجع مختلف به تفاوت در مبنای محاسبه بازمی‌گردد. برای مثال، تاکسیرانی و شهرداری‌ها ممکن است بر اساس مجوز‌های صادرشده یا خودرو‌های فعال تحت پوشش خود آمار ارائه کنند، در حالی که اطلاعات پلیس راهور بر اساس پلاک‌های صادرشده ثبت می‌شود.

حاتمی ادامه داد: ممکن است برخی خودرو‌ها با وجود داشتن پلاک فعال، در پارکینگ متوقف باشند یا به دلایل مختلف فعالیت نکنند؛ از این رو، امکان دارد این خودرو‌ها در آمار ناوگان فعال شهرداری‌ها و سازمان‌های تاکسیرانی لحاظ نشوند، اما همچنان در اطلاعات پلیس راهور فعال باشند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده تصریح کرد: در حال حاضر، اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ارائه تسهیلات از محل منابع پیش‌بینی‌شده برای نوسازی، با هدف جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با خودرو‌های دوگانه‌سوز و برقی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای نوسازی تاکسی‌های دوگانه‌سوز گفت: برای خرید این خودروها، تسهیلات یک میلیارد تومانی با بازپرداخت ۶۰ماهه و سود ۴ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین حدود ۴۰۰ میلیون تومان از ارزش خودرو از محل ارزش خودروی فرسوده و گواهی اسقاط تأمین می‌شود و مابقی مبلغ باید از سوی متقاضی یا از محل منابع حمایتی شهرداری‌ها پرداخت شود.

حاتمی افزود: با توجه به سازوکار پیش‌بینی‌شده، در صورت تأمین بخش باقی‌مانده هزینه از سوی شهرداری‌ها، امکان نوسازی خودرو بدون آورده نقدی راننده نیز وجود خواهد داشت. هدف این است که قدرت خرید مالکان تاکسی‌های فرسوده افزایش یابد و فرایند جایگزینی خودرو‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به روند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی اظهار کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند و تلاش می‌کنیم با ادامه اجرای این برنامه، تعداد خودرو‌های نوسازی‌شده را افزایش دهیم.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده، افزایش قیمت خودرو را یکی از چالش‌های اجرای طرح نوسازی دانست و گفت: در چند مرحله شاهد افزایش قیمت خودرو بوده‌ایم که این موضوع فاصله میان مبلغ تسهیلات، ارزش خودروی فرسوده و قیمت نهایی خودرو را افزایش داده و تأمین مابه‌التفاوت را برای متقاضیان دشوارتر کرده است.

وی ادامه داد: برای کاهش این فاصله، تلاش کرده‌ایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ارزش تسهیلات و آورده متقاضی از محل یارانه‌ها را متناسب‌سازی کنیم تا روند جایگزینی خودرو‌ها متوقف نشود و رانندگان بتوانند با شرایط مناسب‌تری برای نوسازی اقدام کنند.

حاتمی درباره میزان کفایت تسهیلات پرداختی نیز بیان کرد: بخشی از بازخورد‌های دریافت‌شده از رانندگان به میزان اقساط تسهیلات مربوط است. با وجود منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از نوسازی، مبلغی که باید از سوی متقاضی تأمین شود و همچنین توان بازپرداخت اقساط، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات گفت: در شرایط فعلی، امکان پرداخت تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از ۶۰ ماه از سوی بانک‌ها وجود ندارد؛ با این حال، در صورت فراهم‌شدن امکان رفع این محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم مدت بازپرداخت افزایش یابد و میزان اقساط ماهانه رانندگان کاهش پیدا کند.

حاتمی تأکید کرد: تسریع در نوسازی ناوگان تاکسیرانی مستلزم تداوم حمایت‌های مالی، متناسب‌سازی تسهیلات با قیمت روز خودرو و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای بازپرداخت اقساط است تا مالکان تاکسی‌های فرسوده بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به جایگزینی خودرو‌های خود اقدام کنند.