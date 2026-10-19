سفارت آمریکا در امارات با اشاره به تنش‌های عربستان، درباره احتمال تشدید سریع تنش‌ها، لغو پروازها و بسته‌شدن حریم هوایی در منطقه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت آمریکا در امارات با صدور هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی در غرب آسیا خواست در شرایط پیچیده امنیتی منطقه، هوشیاری بیشتری داشته باشند.

این سفارت اعلام کرد یمن حملاتی را علیه عربستان سعودی از جمله فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی انجام داده است که به تلفات و اختلالات گسترده در سفرها منجر شده است.

در این بیانیه آمده است که درگیری‌ها ممکن است به‌سرعت به مناطقی فراتر از محدوده فعلی گسترش یابد.

سفارت آمریکا همچنین از شهروندانی که به خاورمیانه سفر می‌کنند یا قصد خروج از منطقه را دارند، خواست وضعیت فعالیت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را پیگیری کنند و از قبل برای شرایط اضطراری و تغییر احتمالی برنامه‌های سفر خود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

در بخش دیگری از این هشدار ادعا شده است که ایران و گروه‌های مورد حمایت آن ممکن است دیگر منافع آمریکا در خارج از این کشور یا مکان‌های مرتبط با آمریکا و شهروندان آمریکایی، از جمله شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی در سراسر جهان، را هدف قرار دهند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: سفارت آمریکا ، امارات
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