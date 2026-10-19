عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید اخراج دانش‌آموزان با حجاب به سیاست دین‌زدایی در رژیم آذربایجان برمی‌گردد و طبیعتاً متاثر از صهیونیست‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام دولت جمهوری آذربایجان در ممنوعیت حجاب و اخراج معلمان و دانش‌آموزان محجبه از مدرسه گفت: بار اول نیست که رژیم آذربایجان رفتارهای ضد بشری از خود نشان می‌دهد و برخلاف حقوق انسانی برعلیه شهروندانش اعمال حاکمیت می‌کند. 

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: تصمیماتی ازجمله اخراج دانش‌آموزان محجبه و برخورد با مذاهب در رژیم باکو مسبوق به سابقه است و آنها چند دهه است که به شدت با متدینین و فعالین دینی و مذهبی برخورد سخت و خشن داشتند  و آخرینش اخراج دانش‌آموزان با حجاب بوده است. 

این نماینده مجلس می‌گوید اخراج دانش‌آموزان با حجاب به سیاست دین‌زدایی در رژیم آذربایجان که در این سال‌ها مشاهده کردیم، برمی‌گردد و طبیعتاً متاثر از صهیونیست‌هاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: امیدواریم که رژیم باکو در سیاست‌های خودش تجدیدنظر کند و لازم است که جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جدی به رژیم باکو هم در ارتباط با سیاست‌های ضد ایرانی و هم در ارتباط با فشاری که بر مسلمانان مظلوم آذربایجان روا می‌دارد، تذکر دهد.

برچسب ها: جمهوری آذربایجان ، بی‌حجابی ، الهام علیف
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
رژیم آذربایجان، ترکیه و اسرائیل برای ما یکی هستند
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
رژیم باکو و امارات شعبه دوم رژیم صهیونیستی در منطقه هستند مسئولان همه چیز فهم ما بدانند و بفهمند رژیم وهابی عربستان هم از اول اسلام تا کنون با شیعه مشکل داشته و پاکستان و ترکیه هم تحت نفوذ شیطان با این مسئولان و این کشور ها ما مشکل داریم نه سیاستی داریم که با پنبه سر بریم و نه می توانیم سیاست خود را با انها طوری تنظیم کنیم که اول منافع خودمان حفظ شود
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا عجم
۱۰:۳۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
به نظزم الان بهترین زمانه که برای دانش آموزان محجبه ی آذربایجانی، مدرسه مخصوص در ایران ایجاد کنیم و یا امکان ادامه تحصیل شون در ایران را فراهم کنیم. همون کاری که چین برای دانشجویان دانشگاه هاروارد کرد اونم بعد از اتفاقاتی که ترامپ براشون رقم زد.
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