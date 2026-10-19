باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام دولت جمهوری آذربایجان در ممنوعیت حجاب و اخراج معلمان و دانش‌آموزان محجبه از مدرسه گفت: بار اول نیست که رژیم آذربایجان رفتارهای ضد بشری از خود نشان می‌دهد و برخلاف حقوق انسانی برعلیه شهروندانش اعمال حاکمیت می‌کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس اظهار کرد: تصمیماتی ازجمله اخراج دانش‌آموزان محجبه و برخورد با مذاهب در رژیم باکو مسبوق به سابقه است و آنها چند دهه است که به شدت با متدینین و فعالین دینی و مذهبی برخورد سخت و خشن داشتند و آخرینش اخراج دانش‌آموزان با حجاب بوده است.

این نماینده مجلس می‌گوید اخراج دانش‌آموزان با حجاب به سیاست دین‌زدایی در رژیم آذربایجان که در این سال‌ها مشاهده کردیم، برمی‌گردد و طبیعتاً متاثر از صهیونیست‌هاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: امیدواریم که رژیم باکو در سیاست‌های خودش تجدیدنظر کند و لازم است که جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جدی به رژیم باکو هم در ارتباط با سیاست‌های ضد ایرانی و هم در ارتباط با فشاری که بر مسلمانان مظلوم آذربایجان روا می‌دارد، تذکر دهد.