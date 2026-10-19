باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تامین پایدار انرژی بخش تولید در فصل سرما گفت: سهمیه سوخت مصرفی خطوط تولید برای ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال جاری، به‌صورت یکجا در مهرماه و اوایل آبان تخصیص یافته و تحویل خواهد شد.

لشگری اضافه کرد: واحد‌های تولیدی متقاضی باید تا اوایل آبان برای ثبت درخواست و بررسی شرایط فنی اقدام کنند.

وی افزود: واحد‌های تولیدی متقاضی برای بهره‌مندی از این طرح باید از مخازن استاندارد با ظرفیت کافی برای ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز دوره سه‌ماهه و مواجهه احتمالی با قطعی گاز برخوردار باشند.

لشگری ادامه داد: همچنین فراهم بودن تمهیدات فنی لازم برای کنترل و اندازه‌گیری میزان سوخت و امکان پلمب قانونی مخازن از سوی مراجع نظارتی، از دیگر الزامات دریافت سوخت است.

مدیرکل صمت استان قزوین از مدیران واحد‌های تولیدی خواست تا اوایل آبان‌ماه برای ثبت درخواست و بررسی شرایط فنی، به سامانه سدف یا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: رعایت شرایط فنی اعلام‌شده و اقدام در مهلت مقرر برای بهره‌مندی از این طرح ضروری است و مسئولیت عدم ثبت درخواست و پیگیری مراحل دریافت سوخت بر عهده مدیر واحد تولیدی خواهد بود.

منبع: صنعت و معدن