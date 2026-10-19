باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از ۲۲۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جدید به بیش از ۱۵ هزار تن برسد.

وی افزود: امسال سیب‌زمینی در سطح ۳۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده است که تاکنون از ۲۲۰ هکتار آن برداشت صورت گرفته و عملیات برداشت در سایر مزارع ادامه دارد.

جلیلوند گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، با تکمیل برداشت از سطح زیر کشت این محصول، بیش از ۱۵ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید خواهد شد.

وی بیان کرد: آبیاری مزارع سیب‌زمینی استان به‌طور کامل با استفاده از روش‌های نوین آبیاری انجام شده است که این موضوع در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی صورت می‌گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آوج در تولید سیب‌زمینی گفت: اقلیم سرد این شهرستان، شرایط مناسبی برای کشت و تولید این محصول فراهم کرده و آوج از مناطق مستعد استان در این زمینه به شمار می‌رود.