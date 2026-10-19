مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با تکمیل برداشت از سطح زیر کشت محصول سیب زمینی، بیش از ۱۵ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از برداشت ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از ۲۲۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جدید به بیش از ۱۵ هزار تن برسد.

وی افزود: امسال سیب‌زمینی در سطح ۳۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده است که تاکنون از ۲۲۰ هکتار آن برداشت صورت گرفته و عملیات برداشت در سایر مزارع ادامه دارد.

جلیلوند گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، با تکمیل برداشت از سطح زیر کشت این محصول، بیش از ۱۵ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید خواهد شد.

وی بیان کرد: آبیاری مزارع سیب‌زمینی استان به‌طور کامل با استفاده از روش‌های نوین آبیاری انجام شده است که این موضوع در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی صورت می‌گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آوج در تولید سیب‌زمینی گفت: اقلیم سرد این شهرستان، شرایط مناسبی برای کشت و تولید این محصول فراهم کرده و آوج از مناطق مستعد استان در این زمینه به شمار می‌رود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برداشت سیب زمینی
خبرهای مرتبط
استاندار قزوین:
طرح‌های ورزشی به شهرداری‌ها واگذار شود
تولید بیش از ۲۰ هزار تن گوشت قرمز در قزوین
رشد ۸۱ درصدی تولید ماهیان خاویاری در استان قزوین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
۳۹ عامل اصلی، مرتبط و تخریب‌گر اموال مردم در قزوین بازداشت شدند
۸۸۶ گواهینامه ایمنی آسانسور در قزوین صادر شد
لوله‌گذاری فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو آغاز شد
آغاز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در قزوین
پیش بینی تولید بیش از ۱۵ هزار تن سیب‌زمینی در قزوین
تخصیص سهمیه سوخت سه ماهه واحد‌های تولید قزوین
تداوم شب‌های اقتدار و حماسه در خیابان محمود آباد نمونه+ فیلم