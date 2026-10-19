مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در دیداری صمیمانه از تلاش‌های جواد قارایی، کارگردان، مستندساز و تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «ایرانگرد» قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین قرایی در این دیدار اظهار کرد: مستند مهم‌ترین تکیه‌گاه تصویرسازی دقیق از جغرافیای سرشار از اصالت و فرهنگ غنی اقوام ایرانی به شمار می‌رود و قاب مستند‌هایی نظیر «ایرانگرد»، توانسته پیوند عاطفی و ملی مخاطبان را با زیست‌بوم و تاریخ این سرزمین بازتعریف کند.

وی افزود: رسالت رسانه ملی حمایت از هنرمندانی است که همت خود را بر آن گذاشته‌اند تا ارزش‌های هویتی، پایداری و وفاداری مردم مناطق گوناگون را بی‌واسطه ثبت کنند.

قرایی در جریان این دیدار، تابلوی نقاشی منقش به چهره سپهبد شهید غلامعلی رشید و کتاب «با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ» اثر برجسته نادر ابراهیمی را به این مستندساز اهدا کرد و گفت: اهدای تمثال شهدا و آثار فاخر حوزه ادبیات دفاع مقدس به هنرمند عزیزمان، یادآور رسالت مشترک در سنگر حفظ هویت ملی است.

جواد قارایی، مستندساز نیز در این دیدار گفت: ساخت مستند درباره اقوام، ظرفیت‌های طبیعی و اقلیم چهارفصل ایران بیش از آنکه یک حرفه باشد، ادای دینی قلبی به مردم سرزمینی محسوب می‌شود که با وجود سختی‌های اقلیمی، اصالت و مناعت طبع بی‌بدیلی از خود به نمایش می‌گذارند. تمام تلاش گروه تولید در سالیان گذشته معطوف به این اصل بوده که هر قاب تصویر به‌مثابه سندی معتبر از زیبایی، مقاومت و عزت ایرانیان جلوه کند.

جواد قارایی از اواخر دهه ۸۰ گام در مسیر مستندسازی میدانی نهاد و مجموعه مستند تلویزیونی «ایرانگرد» با نگاه پژوهش‌محور و روایتگری او، طی چند فصل متوالی از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن رفته و ازجمله آثار مستند محبوب و پرمخاطب تلویزیون است.

برچسب ها: صدا و سیما ، فرهنگ ایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
چرا دیگه مستند نمیذاره ؟؟ خیلی خوبه مستنداش خیلی جذاب و دیدنیه
دستش درد نکنه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
اهل خق
۰۹:۵۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
درود به شرافت انسانی شما
۲
۱۷
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