باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سفر به ایران اقدامات مسکو برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشریح خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران میزبان این دیپلمات ارشد روس خواهد بود. دو طرف توجه ویژه‌ای به اقدامات عملی برای تقویت مشارکت جامع راهبردی میان تهران و مسکو خواهند داشت.

انتظار می‌رود لاوروف همچنین طرف ایرانی را در جریان نتایج دیدار‌های خود با مقام‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه قرار دهد.

تداوم بحران منطقه‌ای

درگیری با ایران که به تحریک آمریکا آغاز شده است، نگرانی‌های فزاینده‌ای در سراسر جهان ایجاد کرده؛ به‌ویژه آنکه افزایش سریع قیمت نفت و اختلال در حمل‌ونقل انرژی در پی مشکلات کشتیرانی در تنگه هرمز بر نگرانی‌ها افزوده است.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد این درگیری وارد مرحله‌ای مزمن شده است و «شعله‌ور شدن‌های مکرر درگیری‌های فعال»، مناطق بی‌ثباتی را به شکلی نگران‌کننده به مرز‌های کشور‌های عضو این سازمان نزدیک کرده است.

وی همچنین از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، ابراز نگرانی شدید کرد.

در همین حال، رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور مدعی شده‌اند که واشنگتن طرح‌هایی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران با استفاده از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای خود تهیه کرده است. تهران پیش‌تر اعلام کرده بود هرگونه حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

تشدید بحران جهانی سوخت

ادامه تقابل میان آمریکا و ایران، بحران جهانی سوخت را تشدید کرده است. با کاهش تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، یکی از مسیر‌های مهم انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار‌های جهانی، قیمت سوخت افزایش یافته است.

گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که عرضه گازوئیل روسیه بر اساس توافق مسکو و واشنگتن بتواند به آرام شدن بازار‌های سوخت و تثبیت قیمت‌ها کمک کند.

با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت تنگه هرمز حل‌وفصل نشود، بعید است بحران جهانی انرژی کاهش یابد.

در همین حال، سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است تنگه هرمز پس از «خروج نیرو‌های آمریکایی از خلیج فارس» به روی کشتیرانی باز خواهد شد.

تداوم بی‌اعتمادی میان طرف‌های درگیر نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو پیش‌تر خاطرنشان کرده بود که آمریکا در چندین مورد در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده است.

منبع: خبرگزاری تاس