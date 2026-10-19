باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور مشهد گفت: توقیف خودروهای متخلف بویژه حادثه‌ساز در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳.۵ برابر افزایش یافته که به صورت ملموس موجب کاهش تصادفات شدید بزرگراهی شده است.

سرهنگ احمدنوری بدون ذکر آمار توقیف‌ها افزود: توقیف خودروهای یاد شده شامل همه موارد تخلف از جمله تخلفات ساکن و تخلف خودروهای حادثه‌ساز بوده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال حدود ۵۵ درصد تصادفات شدید و منجر به فوت در مشهد مربوط به مسیرهای بزرگراهی در طول شب بوده است، گفت: اقداماتی همچون توقیف خودروهای حادثه ساز و افزایش گشت‌های شبانه پلیس در ماه‌های اخیر برای کاهش تصادفات در این معابر اصلی در دستور کار پلیس راهور قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهور مشهد عنوان کرد: به واسطه این اقدامات فقط طی ۲ ماه مهر و شهریور تصادفات شدید وشبانه در بزرگراه ها کاهشی محسوس داشته است.

نوری گفت: به عنوان مثال از ابتدای مهرماه تاکنون فقط سه فقره تصادف شبانه در بزرگراه های مشهد ثبت شده است که بیانگر روند رو به کاهش این گونه حوادث رانندگی شدید است، سوانحی که معمولا طی روز به دلیل ترافیک خودروها در بزرگراه ها کمتر رخ می دهد.