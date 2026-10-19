باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم

میادین پایتخت در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه، صحنه حضور پرشور مردم و ابراز شادی از اهتزاز پرچم ایران در خاک آمریکا بود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم تهران در دویست‌وسی‌ودومین شب از تجمعات مردمی، با حضور در میادین پایتخت، شور و شادی خود را از اهتزاز پرچم ایران در خاک آمریکا به نمایش گذاشتند.

 

مطالب مرتبط
شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم
young journalists club

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر تاب‌آوری و ایستادگی در دویست و بیست‌ونهمین اجتماع شبانه + فیلم

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم
young journalists club

تأکید ایرانیان بر اتحاد و ایستادگی در دویست‌وچهارمین شب اجتماعات + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۳۸۳

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۲۷۱

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۲۶۳

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۲۳۳

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۲۱۶

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha