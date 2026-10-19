فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به حمله به یکی از پزشکان مسجدسلیمان بر لزوم تسریع در شناسایی ضارب توسط مراجع قضایی و برخورد قانونی با وی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -جاوید شیخ فرماندار مسجدسلیمان شب گذشته با حضور در بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، از دکتر داریوش جلیلی عیادت کرد و در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

وی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای دکتر جلیلی، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع و شناسایی عامل این اقدام تأکید کرد.

فرماندار مسجدسلیمان در گفت‌و‌گو با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و فرمانده انتظامی، خواستار پیگیری ویژه پرونده، تسریع در شناسایی و دستگیری فرد ضارب و برخورد قانونی با وی شد.

وی بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد و افزود: رسیدگی به این موضوع باید در اولویت برنامه‌های مراجع انتظامی و قضایی قرار گیرد و ابعاد حادثه به‌صورت قاطع و قانونی بررسی شود.

شامگاه گذشته دکتر داریوش جلیلی، از پزشکان صاحب‌نام مسجدسلیمان، با سلاح سرد مورد حمله یک فرد قرار گرفت و مصدوم شد.

منبع: فرمانداری مسجدسلیمان

برچسب ها: فرد ضارب ، پزشک
خبرهای مرتبط
ضارب خیابانی بانوی گچسارانی دستگیر شد
ضارب پرسنل اورژانس اصفهان به پرداخت دیه محکوم شد
ماجرای درخواست عجیب پدر ضارب از روحانی مشهدی مجروح + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خرید ۸۰ هزار تُن خرما از نخلداران شادگان
کشف و ضبط نزدیک به ۴۰ کیلوگرم شیشه و هروئین در اهواز
از امیدیه تا اهواز؛ عملیات گسترده پلیس خوزستان علیه قاچاق، سرقت و آدم‌ربایی
آخرین اخبار
کشف و ضبط نزدیک به ۴۰ کیلوگرم شیشه و هروئین در اهواز
از امیدیه تا اهواز؛ عملیات گسترده پلیس خوزستان علیه قاچاق، سرقت و آدم‌ربایی
خرید ۸۰ هزار تُن خرما از نخلداران شادگان
عامل ضرب و جرح پزشک مسجدسلیمانی دستگیر شد
مهلت ۳ ماهه برای تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی اموال تملیکی خوزستان
کشف بیش از ۲۹ کیلوگرم شیشه در اهواز
۵۰ واحد جوجه‌ریزی فعال با ظرفیت ۹۴۴ هزار قطعه در هفتکل
آخرین وضعیت ایمن‌سازی جاده بهبهان–منصوریه؛ از تکمیل فاز اول تعریض تا پیگیری روشنایی مسیر
تاکید فرماندار بر تسریع در شناسایی ضارب پزشک مسجدسلیمانی