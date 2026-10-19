فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به حمله به یکی از پزشکان مسجدسلیمان بر لزوم تسریع در شناسایی ضارب توسط مراجع قضایی و برخورد قانونی با وی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -جاوید شیخ فرماندار مسجدسلیمان شب گذشته با حضور در بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، از دکتر داریوش جلیلی عیادت کرد و در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

وی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای دکتر جلیلی، بر ضرورت پیگیری جدی موضوع و شناسایی عامل این اقدام تأکید کرد.

فرماندار مسجدسلیمان در گفت‌و‌گو با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و فرمانده انتظامی، خواستار پیگیری ویژه پرونده، تسریع در شناسایی و دستگیری فرد ضارب و برخورد قانونی با وی شد.

وی بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد و افزود: رسیدگی به این موضوع باید در اولویت برنامه‌های مراجع انتظامی و قضایی قرار گیرد و ابعاد حادثه به‌صورت قاطع و قانونی بررسی شود.

شامگاه گذشته دکتر داریوش جلیلی، از پزشکان صاحب‌نام مسجدسلیمان، با سلاح سرد مورد حمله یک فرد قرار گرفت و مصدوم شد.

منبع: فرمانداری مسجدسلیمان