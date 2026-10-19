باشگاه خبرنگاران جوان -نفیسه گوهری امین اموال تاریخی و فرهنگی پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کاخ موزه چهلستون در مرکز شهر اصفهان و اقلیم خشک و نیمه‌خشک منطقه، ذرات معلق گرد و غبار از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده کیفیت هوای داخلی این موزه محسوب می‌شوند که می‌توانند موجب تخریب فیزیکی و شیمیایی آثار، به‌ویژه نقاشی‌ها شوند.

وی افزود: علاوه بر گرد و غبار، آلودگی‌های هوای شهری و حتی تردد بازدیدکنندگان در ساعات مختلف، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر سلامت محیط داخلی موزه هستند.

گوهری با اشاره به همکاری‌های علمی تصریح کرد: در راستای مقابله با این تهدید‌ها با همکاری دانشگاه هنر اصفهان، طرحی تحقیقاتی جهت اندازه‌گیری میزان ذرات معلق در بازه‌های زمانی و موقعیت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته که با نظارت اساتید برجسته، چون امیرحسین کریمی و محمد مرتضوی و با همکاری صدف ولید مغربی در حال اجراست.

آغاز عملیات پایش کیفیت هوای کاخ چهلستون برای حفاظت از آثار هنری و تاریخی

گوهری همچنین تشریح کرد: در این طرح داده‌های حاصل از اندازه‌گیری با فاکتور‌هایی نظیر دما، رطوبت، جریان هوا و تعداد بازدیدکنندگان تحلیل می‌شود. برای این منظور از دستگاه‌های سیار غبارسنج محیطی و دستگاه سیکلون استفاده و در نهایت پیشنهاد‌هایی جهت بهبود کیفیت هوای داخلی و ارتقای سلامت آثار و رفاه گردشگران ارائه می‌شود.

وی گفت: این طرح شش‌ماهه تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نتایج نهایی آن طبق برنامه زمانی اعلام خواهد شد.