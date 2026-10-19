باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، موضوع رجیستری گوشی‌های مسافری و خریدوفروش امتیاز گذرنامه مسافران به یکی از مسائل مطرح در بازار تلفن همراه تبدیل شده بود. در برخی موارد، از اطلاعات گذرنامه افرادی که از این موضوع اطلاعی نداشتند برای ثبت گوشی تلفن همراه استفاده می‌شد و حتی تعدادی از شهروندان پس از اطلاع از این موضوع، شکایت‌هایی را به اتحادیه ارائه کردند.

وی افزود: در پی بروز این تخلفات، ضرورت بازنگری در زیرساخت‌های رجیستری گوشی‌های مسافری مطرح شد تا امکان سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد کاهش یابد و صرفاً مسافران واقعی بتوانند از این رویه استفاده کنند.

سادات حسینی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت رجیستری شامل برخی مدل‌های تلفن همراه با ارزش بیش از هزار دلار است، تصریح کرد: این محدودیت تنها به گوشی‌های آیفون اختصاص ندارد و سایر مدل‌های گران‌قیمت را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، توقف ثبت این گروه از گوشی‌ها ارتباط مستقیمی با اخبار منتشرشده درباره محموله گوشی‌های منتسب به حادثه دریایی ندارد و مکاتبات اداری مربوط به این موضوع پیش از انتشار این اخبار آغاز شده بود.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده در بازار مشخص شده است که خریدوفروش امتیاز گذرنامه بیشتر برای گوشی‌های گران‌قیمت صرفه اقتصادی دارد؛ زیرا هزینه‌های مربوط به رجیستری این دستگاه‌ها بالاست. در مقابل، برای گوشی‌های اقتصادی معمولاً چنین روشی صرفه اقتصادی ندارد. از این رو، بازنگری در مبالغ و سازوکار رجیستری می‌تواند در کاهش انگیزه تخلف مؤثر باشد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشاره به ضرورت حفظ امنیت ارتباطات تلفن همراه گفت: اصل رجیستری می‌تواند به نظارت بر دستگاه‌های فعال در شبکه ارتباطی کشور و ارتقای امنیت کمک کند، اما در کنار این موضوع، لازم است هزینه‌های مربوط به ثبت گوشی‌های مسافری نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری کاهش یابد.

اخبار مربوط به گوشی‌های منتسب به محموله دریایی تأیید نشده است

سادات حسینی درباره انتشار اخباری مبنی بر شناور ماندن تعدادی گوشی تلفن همراه در آب‌های جنوبی کشور و احتمال ورود این دستگاه‌ها به بازار اظهار کرد: گوشی‌های اپل معمولاً از مسیر هوایی جابه‌جا می‌شوند و بر اساس بررسی‌های وی، واردات یک محموله کامل کانتینری از این گوشی‌ها به شکل مطرح‌شده، رویه متعارف بازار نیست. وی همچنین گفت که شخصاً تاکنون نمونه‌ای از گوشی‌های منتسب به این محموله را مشاهده نکرده و اطلاعات موجود درباره ابعاد این ماجرا برای او تأییدشده نیست.

وی درباره ادعای غیرفعال‌سازی گوشی‌های این محموله از سوی شرکت اپل نیز گفت: برای اظهارنظر درباره چنین اخباری باید از منابع معتبر و قابل استناد استفاده کرد و صرف انتشار یک خبر در فضای مجازی یا نقل آن از سوی افراد مختلف، برای تأیید صحت آن کافی نیست.

هشدار درباره آگهی‌های فروش گوشی با قیمت‌های غیرمتعارف

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشاره به انتشار آگهی‌هایی برای فروش گوشی‌های گران‌قیمت با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ متعارف بازار، از شهروندان خواست هنگام خرید تلفن همراه دقت بیشتری داشته باشند.

وی توضیح داد: زمانی که گوشی تلفن همراهی با قیمت چندصد میلیون تومان، با قیمتی در حدود ۹۸ میلیون تومان عرضه می‌شود، خریدار باید درباره اصالت کالا، وضعیت رجیستری و اعتبار فروشنده بررسی بیشتری انجام دهد؛ زیرا اختلاف قیمت غیرمتعارف می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکل یا زمینه‌ای برای کلاهبرداری باشد.

سادات حسینی تأکید کرد: مردم نباید صرفاً به دلیل قیمت پایین یا ادعای فروشنده درباره منشأ کالا، برای خرید گوشی اقدام کنند. دستگاه‌هایی که از مبادی رسمی وارد نشده‌اند یا وضعیت رجیستری مشخصی ندارند، ممکن است مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کنند.

وی با اشاره به هشدار‌های منتشرشده درباره خرید گوشی‌های منتسب به محموله دریایی افزود: احتمال آسیب‌دیدگی دستگاه‌هایی که در معرض آب دریا قرار گرفته‌اند نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، خریداران باید پیش از پرداخت وجه، از سلامت فیزیکی دستگاه، اصالت آن و امکان استفاده از خدمات ارتباطی اطمینان حاصل کنند.

نبود خدمات پس از فروش، یکی دیگر از چالش‌های گوشی‌های مسافری

سادات حسینی یکی دیگر از دلایل بازنگری در فرایند ورود گوشی‌های مسافری را محدودیت خدمات پس از فروش عنوان کرد و گفت: گوشی‌هایی که به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شوند، لزوماً از خدمات پس از فروش رسمی برخوردار نیستند؛ زیرا در بسیاری از موارد، شرکت مادر یا نمایندگی رسمی ارائه‌دهنده خدمات در کشور وجود ندارد.

وی افزود: لازم است در کنار سامان‌دهی رجیستری، سازوکاری برای تعیین تکلیف خدمات پس از فروش این دستگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود تا مصرف‌کنندگان در صورت بروز نقص فنی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

ضرورت پیگیری سازوکار بین‌المللی شناسایی گوشی‌های سرقتی

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع شناسایی گوشی‌های مفقودی و سرقتی اشاره کرد و گفت: در صورت اعلام مفقودی یا سرقت یک گوشی و ثبت اطلاعات آن در سازوکار‌های مربوط، امکان محدودسازی استفاده از دستگاه در شبکه‌های ارتباطی وجود دارد؛ اما برای اجرای مؤثر این فرایند در سطح بین‌المللی، همکاری میان کشور‌ها و دسترسی به سازوکار‌های معتبر شناسایی دستگاه‌ها اهمیت دارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: لازم است موضوع عضویت یا دسترسی ایران به سازوکار‌های بین‌المللی مرتبط با شناسایی گوشی‌های سرقتی بررسی شود تا امکان استفاده از این ابزار‌ها برای مقابله با قاچاق و فروش دستگاه‌های سرقتی افزایش یابد.

سادات حسینی همچنین درباره قابلیت‌های شرکت اپل گفت: این شرکت قابلیتی دارد که از طریق حساب کاربری اپل و فعال‌سازی وضعیت گم‌شده، امکان استفاده از دستگاه را محدود می‌کند. با این حال، پیگیری دقیق سازوکار‌های بین‌المللی و مشخص شدن نهاد‌های متولی این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

وی در پایان بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، بازنگری در هزینه‌های رجیستری و اصلاح زیرساخت‌های ورود گوشی‌های مسافری تأکید کرد و گفت: سامان‌دهی این فرایند‌ها می‌تواند ضمن کاهش تخلفات، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حمایت کند.