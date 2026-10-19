باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه با درخواست استعفای لوران نونز، وزیر کشور فرانسه مخالفت کرد. این تصمیم پس از ناآرامی ها درگیری‌های گسترده آخر هفته در این کشور اتخاذ شد.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون خواستار ادامه فعالیت نونز شده است تا زنجیره فرماندهی در پلیس و نیرو‌های امنیتی حفظ شود. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین از وزیر کشور خواسته است در سریع‌ترین زمان ممکن، روش‌های جدیدی برای مقابله با غارتگران تدوین کند.

اعتراضات در فرانسه در پی خشم عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی، ضعف خدمات عمومی و وضعیت مدارس آغاز شده است.

تظاهرات سراسری روز شنبه به خشونت کشیده شد؛ در جریان این ناآرامی‌ها، یک ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد، فروشگاه‌ها مورد غارت قرار گرفتند و ساختمان‌ها با شعارنویسی تخریب شدند. گروه‌های خشونت‌طلب نیز با پلیس در شهر‌های مختلف درگیر شدند.

روز یکشنبه نیز درگیری‌هایی در پاریس و مارسی رخ داد و نیرو‌های ضدشورش برای جلوگیری از غارت کسب‌وکار‌ها مداخله کردند.

منبع: رویترز