مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده صنفی در این مجموعه رسیدگی و درباره آنها رأی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به همراهی بسیاری از کسبه با مردم در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد که در کنار این همراهی، برخی واحد‌های صنفی نیز مرتکب تخلف می‌شوند و دستگاه‌های مسئول در قبال این موارد، وظیفه رسیدگی و اجرای قانون را بر عهده دارند.

شاهی اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده صنفی در این مجموعه رسیدگی و درباره آنها رأی صادر شده است.

به گفته وی، میزان وصولی جرائم نیز از ۱۲۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

وی تأکید کرد که تخلفات محدود به واحد‌های خرده‌فروشی نیست و در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله حوزه تولید و تأمین کالا‌های اساسی، نیز با پرونده‌های تخلف مواجه هستند.

وی از جریمه ۱۰ میلیارد تومانی یک کارخانه آرد به دلیل تخلف در این حوزه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین با اشاره به برخورد با واحد‌های صنفی متخلف، از پلمب واحد‌های دارای تخلفات جدی به‌عنوان یکی از اقدامات اجرایی نام برد و تأکید کرد که در برخورد با متخلفان، مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

مردم چگونه تخلفات بازار را گزارش کنند؟

راه‌های ارتباطی برای ثبت شکایت‌های مردمی نیز اعلام شد تا شهروندان بتوانند موارد مشکوک به گران‌فروشی و دیگر تخلفات را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در گفت‌و‌گو، سامانه ۱۲۴ برای ارتباط با بخش‌های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ برای ثبت شکایت‌های مرتبط با تعزیرات حکومتی معرفی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین از بررسی گزارش‌های مردمی و قرار گرفتن موارد اعلام‌شده در دستور کار بازرسی‌های مشترک سخن گفت.