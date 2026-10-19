تعریض ۳.۵ کیلومتر از محور بهبهان–منصوریه تمام شد؛ سمت دیگر، اما به‌دلیل معارضین حریم راه متوقف مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سیدمحمود هیبتی با تأکید بر اهمیت ارتقای ضریب ایمنی محور بهبهان–منصوریه اظهار کرد: عملیات تعریض ۳.۵ کیلومتر از این محور در یک سمت به‌طور کامل تکمیل شده و به پایان رسیده است؛ اما در سمت دیگر، پیشرفت عملیات اجرایی به دلیل وجود معارضین در حریم راه با موانع و کندی مواجه شده که پیگیری‌ها جهت رفع آن ادامه دارد.

او درباره تأمین روشنایی این محور گفت: اجرای طرح جامع شبکه روشنایی در طول مسیر جزو برنامه‌های اولویت‌دار است که عملیاتی‌شدن آن منوط به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم خواهد بود.

هیبتی همچنین درباره تأسیسات روشنایی فعلی این محور بیان کرد: شبکه روشنایی موجود به طول یک کیلومتر تحت نظارت و مدیریت اداره برق قرار دارد که در حال حاضر خاموش است و هماهنگی‌های لازم میان‌دستگاهی جهت رفع نقص و روشن‌شدن آن در دست پیگیری است.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به مطالبات کاربران جاده‌ای در خصوص خط‌کشی و نصب علائم ترافیکی تصریح کرد: بر اساس الزامات فنی و استانداردهای راهداری، عملیات خط‌کشی و نصب کامل تجهیزات ایمنی پس از اتمام تمامی مراحل عمرانی و تکمیل لایه‌های نهایی روسازی آسفالت انجام می‌پذیرد تا ماندگاری و کارایی لازم را داشته باشد.

او در پایان تأکید کرد: صیانت از جان کاربران جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد، اولویت اصلی اداره کل راهداری خوزستان است و مجموعه راهداری استان تلاش می‌کند با رفع موانع اجرایی و معارضین، این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل و استانداردهای مطلوب ایمنی برساند.

برچسب ها: جاده سازی ، راهداری خوزستان
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