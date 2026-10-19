باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

استان مرکزی با برخورداری از گونه‌های متنوع گیاهان دارویی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه تولید و تحقیقات در این حوزه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان مرکزی، بیش از ۷۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده است.

 تاکنون ۲۰ طرح تحقیقاتی در این ایستگاه اجرا شده و دو طرح دیگر نیز با هدف شناخت و توسعه ظرفیت‌های گیاهان دارویی در دست اجراست.

 

مطالب مرتبط
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
young journalists club

بهترین دارو برای جلوگیری از تنبلی کلیه + فیلم

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
young journalists club

بهترین نوشیدنی‌ها برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم پیاده روی اربعین + فیلم

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
young journalists club

دلگان قطب تولید حنا و چای ترش کشور + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پیامک‌های جعلی راه نفوذ کلاهبرداران به تلفن همراه و حساب بانکی + فیلم
۱۳۷۳

پیامک‌های جعلی راه نفوذ کلاهبرداران به تلفن همراه و حساب بانکی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اعتراضات در فرانسه؛ بازداشت هزاران نفر در پی تشدید درگیری‌ها + فیلم
۱۰۱۶

اعتراضات در فرانسه؛ بازداشت هزاران نفر در پی تشدید درگیری‌ها + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۲۰۳

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha