\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f7\u06f0 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f2\u06f0 \u0637\u0631\u062d \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0648 \u0637\u0631\u062d \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n