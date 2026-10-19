باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت تمامی سامانه‌های موقعیت یاب و ناوبری خود را از مبداء حرکت خاموش کرده و بدون توجه به مقررات تنگه هرمز در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه شد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: در صورتی که کشتی‌های متردد در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آنها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.