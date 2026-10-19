کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از احتمال کاهش دمای هوا به کمتر از پنج درجه سلسیوس و وقوع یخبندان در مناطق سردسیر استان از صبح پنجشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز شرایط جوی استان نسبتاً پایدار است و تغییرات دمایی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود، اما از امشب افزایش نسبی دما به میزان یک تا سه درجه سلسیوس در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.

او افزود: با تقویت سامانه پرفشار و افزایش گرادیان فشار در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، وزش باد شدید در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد، احتمال وقوع گرد و خاک نیز وجود دارد.

لطفی بیان کرد: از صبح پنجشنبه احتمال ثبت دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیر استان، از جمله بیرجند، اسدیه و قاین، وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به کاهش دما، احتمال وقوع یخبندان در مناطق سردسیر از صبح پنجشنبه مطرح است و به کشاورزان توصیه می‌شود برای برداشت محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از پنج درجه سلسیوس تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا خسارت ناشی از سرمازدگی به حداقل برسد.

او اظهار کرد: صبح امروز، سربیشه با ثبت کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه استان بود و در مقابل، بندان و دهسلم با ثبت بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس، از گرم‌ترین نقاط استان بودند.

لطفی ادامه داد: در مرکز استان نیز تغییرات دمایی بین ۸ تا ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.