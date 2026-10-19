هواشناسی مازندران برای نیمه دوم این هفته هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه آسمان استان تا عصر امروز صاف تا نیمه ابری است گفت: تا عصر، تغییرات دمایی خاصی نداریم و تداوم هوای به نسبت گرم را در استان خواهیم داشت، اما از عصر امروز شرایط برای ابرناکی آسمان، رگبار پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات مازندران فراهم است.

او افزود: از اواخر وقت امشب، همراه با وزش باد به نسبت شدید، سامانه بارشی وارد استان می‌شود که با دوام و ماندگار خواهد بود، اما چندان قوی نیست.

فرجی با اشاره به اینکه روز‌های سه شنبه تا جمعه، آسمان مازندران بیشتر نیمه ابری تا ابری با روند کاهشی دمای هوا خواهد بود، گفت: از سه شنبه تا جمعه به تناوب شرایط برای رگبار و رعد و برق در استان فراهم است و به همین منظور هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است که می‌تواند به طور موقت سبب بالاآمدن آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و زیرگذر‌ها شود.

او افزود: دریا تا ظهر امروز موج کوتاه دارد، اما از عصر مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندرات

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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