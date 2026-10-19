سرلشکر احمد وحیدی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی، پیروزی غرورآفرین دلاورمردان جوان تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال کشورمان در آوردگاه جهانی را به جامعه بزرگ ورزش و ملت ایران تبریک گفت، متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و افتخارآفرین ایران،

جوانان دلاور و پهلوانان سربلند کشتی آزاد،

مربیان دلسوز، کادر فنی توانمند و جامعه بزرگ کشتی کشور،

 

حماسه‌آفرینی فرزندان ایران در میدان جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در خاک آمریکا، به مانند قهرمانی آفرینان کشتی آزاد کشورمان در این مسابقات؛بار دیگر ثابت کرد که این سرزمین، با تکیه بر استعداد، پشتکار و غیرت جوانانش، در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه خود را با اقتدار حفظ می‌کند.

 

کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته کشتی آزاد، آن هم در روزگاری که دشمنان این ملت می‌کوشند شکوه ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را کم‌فروغ نشان دهند، نشانه روشنی از عزم راسخ، خودباوری و شایستگی نسل جوان کشور است. قهرمانان ایران‌زمین با تلاش و توانمندی خود بر سکوی برتر جهان ایستادند و زمینه اهتزاز پرچم مقدس کشور و شنیده شدن سرود جمهوری اسلامی را در میدان جهانی فراهم کردند.

 

این افتخارآفرینی، در سایه الطاف الهی و با همدلی و همت جوانانی رقم خورد که سختی تمرین و فشار رقابت را با اراده‌ای پولادین به افتخاری ملی تبدیل کردند. بی‌گمان، تداوم چنین موفقیت‌هایی مرهون برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد، تعهد مربیان و کادر فنی و حمایت خانواده بزرگ کشتی است.

 

اینجانب این قهرمانی غرورآفرین را به ملت شریف ایران، قهرمانان سرافراز کشتی آزاد، مربیان دلسوز، کادر فنی متعهد، خانواده بزرگ کشتی و مسئولان فدراسیون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، تداوم پیروزی‌های جوانان ایران‌زمین و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان‌های جهانی و بین‌المللی مسئلت دارم.

 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

برچسب ها: سپاه ، کشتی ، علیرضا دبیر
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