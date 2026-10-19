رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید ولودیمیر زلنسکی تمایلی به پایان دادن به جنگ با روسیه ندارد و می‌توانست دو سال پیش به توافق بهتری دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواهان پایان دادن به درگیری با روسیه نیست و احتمالاً از ابتدا نیز چنین قصدی نداشته است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «زلنسکی اهمیتی نمی‌دهد و صادقانه بگویم، با وجود تمام پولی که اروپا سخاوتمندانه در اختیار او قرار می‌دهد و کمک‌هایی که جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در گذشته به او ارائه کرد، او نمی‌خواهد این جنگ پایان یابد و احتمالاً از ابتدا هم چنین قصدی نداشته است. او دو سال پیش می‌توانست به توافق بهتری نسبت به توافقی که اکنون می‌تواند به آن دست یابد، برسد.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: کشور اوکراین به‌ شدت ویران شده، بخش بزرگی از سرزمین خود را از دست داده و جمعیت مردان این کشور نیز به دلیل کشته‌شدن، مجروح‌شدن یا دیگر پیامد‌های جنگ کاهش یافته است.

ترامپ در پایان تأکید کرد که خواهان پایان یافتن درگیری‌هاست.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ولودیمیر زلنسکی
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