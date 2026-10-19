باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله قبادپور اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان پایش پیاده و گشت‌زنی در ارتفاعات، یک متخلف را شناسایی کردند که در بازرسی از وی، لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی خفیف، تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با شکار غیر مجاز افزود: شکار گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های طبیعی، علاوه بر وارد کردن آسیب مستقیم به حیات‌وحش، می‌تواند تعادل زیستی و روند طبیعی زادآوری و بقای جمعیت جانوران را تحت تأثیر قرار دهد.

مسئول پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته اصفهان ادامه داد: از این رو، پایش مستمر مناطق حفاظت‌شده، حضور میدانی محیط‌بانان و برخورد قانونی با متخلفان، از ضرورت‌های صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه و ثبت موارد کشف‌شده، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

قبادپور اعلام کرد: پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان اصفهان و کشور است و حفاظت از گونه‌های جانوری آن، علاوه بر تلاش نیروهای محیط‌زیست، به همکاری مردم محلی، گزارش به‌موقع موارد مشکوک و پرهیز از هرگونه شکار غیرمجاز نیاز دارد.