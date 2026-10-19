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پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

رئیس اداره مهندسی و ایمنی ترافیک در مورد پرحادثه خیزترین منطقه تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان پور، رئیس اداره مهندسی و ایمنی ترافیک گفت: پرحادثه خیزترین منطقه تهران، منطقه ۴ است.

 

 

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