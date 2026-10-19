پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0631\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u0631\u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062e\u06cc\u0632\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06f4 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\u00a0