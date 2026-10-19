معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز، از ارزیابی وضعیت مزارع چغندرقند و توتون این شهرستان در جریان بازدید کارشناسان دفتر چغندرقند و نباتات صنعتی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - فریدون حامدی با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات صنعتی در شهرستان سقز اظهار کرد: وضعیت مزارع چغندرقند و توتون شهرستان با حضور کارشناسان دفتر چغندرقند و نباتات صنعتی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های تولیدی این دو محصول از نزدیک ارزیابی شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب مزارع چغندرقند شهرستان افزود: عملکرد مناسب مزارع و عیار بالای قند، از مهم‌ترین مزیت‌های تولید این محصول راهبردی در سقز به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه شهرستان برای توسعه کشت چغندرقند است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز در ادامه، حمل‌ونقل محصول تولیدی را یکی از دغدغه‌های اصلی چغندرکاران عنوان کرد و گفت: برآورد‌ها حاکی از تولید حدود ۱۰۰ هزار تن چغندرقند در شهرستان است. انتقال به‌موقع این حجم از محصول به کارخانه‌های فرآوری، با توجه به شرایط اقلیمی پیش‌رو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه هرگونه تأخیر در حمل محصول می‌تواند مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرده و خسارت‌هایی به آنان تحمیل کند.

حامدی همچنین با اشاره به بازدید از مزارع توتون شهرستان بیان کرد: بخش عمده توتون تولیدی سقز از رقم پرمحصول «بارلی» است. بررسی وضعیت مزارع و گفت‌و‌گو با بهره‌برداران نشان داد که کشاورزان، با وجود دشواری‌های کشت، برداشت و فرآوری توتون، از درآمد حاصل از تولید این محصول رضایت دارند.

وی با تأکید بر پیشینه دیرینه کشت توتون در سقز خاطرنشان کرد: کارخانه توتون سیگارت سقز با برخورداری از سابقه‌ای حدود ۹۰ ساله، از واحد‌های باسابقه این صنعت در کشور به شمار می‌رود. فعالیت این مجموعه در شهرستان، نقش مؤثری در تداوم و توسعه کشت توتون و ایجاد زمینه مناسب برای تولید این محصول درآمدزا داشته است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز در بخش دیگری از سخنان خود، کشت چغندرقند و توتون را از ظرفیت‌های مناسب برای توسعه کشاورزی قراردادی دانست و تصریح کرد: با توجه به نیاز صنایع مرتبط به تأمین مستمر مواد اولیه و همچنین ضرورت کاهش ریسک تولید برای کشاورزان، توسعه الگوی کشت قراردادی می‌تواند راهکاری مؤثر برای تقویت ارتباط میان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی باشد.

وی افزود: در این الگو، کارخانه‌ها و شرکت‌های مرتبط می‌توانند با انعقاد قرارداد با کشاورزان، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و تعهد خرید محصول تولیدی، زمینه افزایش اطمینان خاطر بهره‌برداران، برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع را فراهم کنند.

حامدی در پایان، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش‌روی تولید محصولات صنعتی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و تولیدی شهرستان سقز، در کنار تسهیل حمل‌ونقل محصولات، تقویت زیرساخت‌های فرآوری و توسعه کشت قراردادی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان ایفا کند.