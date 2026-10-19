باشگاه خبرنگاران جوان - وحید ازوجی معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر در آیین افتتاح ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان که در جریان جنگ رمضان تخریب شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: صنعت برق با وجود همه مشکلات، ازجمله مسائل مالی، در طول سال و به‌ویژه در جریان جنگ تمام توان و تلاش خود برای خدمت‌رسانی به کشور کوتاهی نکرد. شاهد بودیم که در کمترین زمان ممکن، حتی در کمتر از یک ساعت، مشکلات مربوط به خاموشی‌ها برطرف می‌شد. این موضوع چیزی به‌غیر از نتیجه تلاش‌ها همکاران ما در بخش‌های بهره‌برداری و عملیات صنعت برق نیست.

وی در تشریح میزان خسارت‌های مالی به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: ارزیابی اولیه خسارت‌ها بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان بر اساس نرخ‌های اوایل سال بود، اما برآورد واقع‌بینانه بر پایه قیمت‌های روز نشان می‌دهد حجم آسیب‌ها به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. توانیر تلاش کرده است با انضباط مالی و بهره‌گیری از منابع داخلی، فشار ناشی از این خسارت‌ها را مدیریت و فرایند بازسازی را بدون وقفه پیش ببرد.