مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: امیدواریم این هفته سامانه شرکت بیمه‌گر و سامانه توانیر به یکدیگر متصل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی به مشترکان بیان کرد: قرارداد با شرکت بیمه‌گر کنونی، در روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی بیست‌ودوم نهایی و ابلاغ شد. البته پیش از آن، اقداماتی در این زمینه انجام داده بودیم و تغییراتی نیز در سامانه‌ها وجود دارد.

او افزود: امیدواریم این هفته سامانه شرکت بیمه‌گر و سامانه توانیر به یکدیگر متصل شوند و پرداخت‌ها انجام شود.

یاقوتی در رابطه با برخی پرداخت‌ها نیز اظهار کرد: شرکت‌های توزیع برق طی تابستان و ماه‌های گذشته، خسارت‌هایی را پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین، طبیعتاً بخشی از خسارت‌ها از طریق این شرکت‌ها پرداخت شده است که این موارد به شرکت بیمه‌گری که امسال با آن قرارداد داریم، منتقل خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله بتوانیم هرچه سریع‌تر پرونده‌های تشکیل‌شده را به شرکت بیمه‌گر ارجاع دهیم.

برچسب ها: صنعت برق ، بیمه برق ، وزارت نیرو ، شرکت توانیر
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