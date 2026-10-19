رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی انتشار مجموعه ۱۵ جلدی تفسیر «التبیان» را گامی ارزشمند در حفظ میراث علمی و قرآنی جهان اسلام توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد آغاز فعالیت‌های آموزشی و تفسیری شیخ عبدالهادی آونگ، رئیس حزب اسلامی مالزی (PAS) و از شخصیت‌های برجسته دینی و سیاسی این کشور، مجموعه ۱۵ جلدی تفسیر قرآن کریم با عنوان «تفسیر التبیان» معرفی و منتشر شد.

شیخ عبدالهادی آونگ که تحصیلات دینی خود را در مدینه منوره و مصر گذرانده است، از سال ۱۹۷۶ میلادی و در سن ۲۹ سالگی، به درخواست مردم منطقه روسیلا در ایالت ترنگانو، فعالیت‌های آموزشی پدر خود را در مسجد روسیلا ادامه داد. وی طی پنج دهه گذشته، به‌صورت مستمر به تدریس تفسیر قرآن کریم، عقاید اسلامی، حدیث، فقه و تاریخ اسلام پرداخته است.

مجموعه «تفسیر التبیان» حاصل پنجاه سال تدریس و تبیین آیات قرآن کریم است که پس از گردآوری، تدوین، بازبینی و ویرایش در ۱۵ جلد منتشر شده و تفسیر تمامی ۳۰ جزء قرآن کریم را دربرمی‌گیرد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با اشاره به اهمیت این دستاورد علمی و فرهنگی اظهار داشت: «تداوم پنجاه‌ساله آموزش و تفسیر قرآن کریم در یک مسجد، نمونه‌ای ارزشمند از پیوند میان عالم دینی، نهاد مسجد و جامعه اسلامی است. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه یک فعالیت آموزشی مستمر می‌تواند به تولید میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.»

وی افزود: «یکی از نیاز‌های اساسی جهان اسلام، مستندسازی و حفظ میراث علمی اندیشمندان و عالمان دینی است. انتشار مجموعه تفسیر التبیان، افزون بر ارزش علمی و قرآنی آن، الگویی موفق در تبدیل آموزش‌های شفاهی و سنتی به آثار مکتوب و قابل استفاده برای پژوهشگران و علاقه‌مندان معارف اسلامی به شمار می‌رود.»

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با اشاره به فعالیت مؤسسه «پرمتا امت» (Permata Ummah) گفت: «تأسیس این مجموعه در سال ۲۰۱۸ با هدف گردآوری و حفظ آثار، سخنرانی‌ها، خطبه‌ها و اندیشه‌های شیخ عبدالهادی آونگ، اقدامی شایسته توجه است. حضور جوانان تحصیل‌کرده و فعال در این مؤسسه نیز نشان‌دهنده اهمیت مشارکت نسل جدید در پاسداشت و انتقال میراث علمی و فرهنگی جهان اسلام است.»

وی با تأکید بر ظرفیت‌های همکاری علمی و فرهنگی میان ایران و مالزی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران و مالزی از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه مطالعات قرآنی، تفسیر، علوم اسلامی و نشر آثار دینی برخوردارند. معرفی متقابل آثار برجسته اندیشمندان دو کشور، برگزاری نشست‌های علمی مشترک و توسعه همکاری میان مراکز پژوهشی و انتشاراتی می‌تواند به تقویت شناخت متقابل و گسترش گفت‌وگوی علمی در جهان اسلام کمک کند.»

گفتنی است مؤسسه انتشاراتی «پوستاکا پرمتا امت» (Pustaka Permata Ummah) فعالیت خود را در سال ۲۰۱۸ با هدف حفظ و انتشار میراث علمی شیخ عبدالهادی آونگ آغاز کرد. این مجموعه ابتدا در منطقه گومبک فعالیت داشت و پس از ثبت بنیاد پرمتا امت، دفتر خود را به سایبرجایا منتقل کرد.

به گفته شهیر سلیمان، نماینده پارلمان مالزی، دبیر سیاسی رئیس حزب اسلامی مالزی و بنیان‌گذار بنیاد پرمتا امت، شکل‌گیری این مؤسسه با الهام از تجربه گردآوری و انتشار آثار اندیشمندانی همچون شیخ یوسف قرضاوی، نجم‌الدین اربکان، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بویاحمکا و مرحوم نیک عبدالعزیز صورت گرفته است.

وی در یادداشتی به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، ضمن تشریح روند شکل‌گیری این مجموعه، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های علمی و انتشاراتی و انتقال میراث عالمان اسلامی به نسل‌های آینده تأکید کرده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در پایان، ضمن تبریک این دستاورد علمی و قرآنی، ابراز امیدواری کرد انتشار چنین آثاری زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت و همدلی مسلمانان و توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان کشور‌های اسلامی، به‌ویژه ایران و مالزی باشد.

منبع: روابط عمومی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی