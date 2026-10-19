باشگاه خبرنگاران جوان - احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق، با اشاره به تداوم دمای نامتعارف هوا طی چند هفته اخیر و افزایش دمای کشور در مهرماه امسال اظهار داشت: متوسط دمای هوای موزون کشور در این ماه، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.

وی افزود: هم‌زمان با این ناهنجاری دمایی که حتی در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تقریبا ۴ درجه‌ای داشته، متوسط اوج تقاضای برق نیز در مهرماه امسال حدود ۶۷۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل رشد داشته است.

ذبیح‌زاده با تأکید بر اینکه با وجود تداوم گرمای نامتعارف هوا در هفته‌های اخیر، شبکه سراسری برق در پایداری کامل قرار دارد و آماده سازی‌های لازم برای دوره سرد سال هم طبق برنامه در حال انجام است، تصریح کرد: تأمین برق مورد نیاز مشترکان به‌صورت مستمر در حال انجام است و مدیریت و راهبری شبکه با هدف حفظ پایداری و تأمین مطمئن برق ادامه دارد.

سخنگوی صنعت برق در پایان از هموطنان درخواست کرد مدیریت مصرف برق را به‌عنوان یک اصل همیشگی در نظر داشته باشند و با پرهیز از مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از وسایل برقی، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. وی همراهی مشترکان در این زمینه را از عوامل مؤثر در حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین مطمئن برق مورد نیاز همه هموطنان دانست.

منبع: وزارت نیرو