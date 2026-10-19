رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از صادرات بیش از ۲۰ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن کیوی از این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره به گشایش‌های ایجادشده در حوزه صادرات، گفت: از زمان آغاز همکاری با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، گشایش بسیار خوبی در کد‌های کیو آر ایجاد شده و هم‌اکنون بیش از ۵۰ شرکت و شخصیت حقوقی در مازندران به این روند پیوسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز بیش از ۲۰ هزار تن نارنگی و بیش از ۱۰ هزار تن کیوی صادر شده است.

او با تأکید بر مازاد تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی استان، افزود: در حوزه مرغ، در دو ماه گذشته به‌طور میانگین روزانه یک‌هزار و ۵۰ تن تولید داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود در ۴۵ روز آینده با حذف نرخ جوجه‌ریزی، متوسط تولید روزانه به ۹۵۰ تن برسد. در بخش کیوی نیز برآورد تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن است که حدود ۲۰۰ هزار تن آن قابلیت صادرات دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به وضعیت برنج استان اشاره کرد و گفت: امسال در کشت اول، کشت دوم و رتون و حتی کشت سوم در برخی شهرها، برآورد تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج سفید است. بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها، حدود ۳۷ درصد از برنج تولیدشده تاکنون در بازار‌های داخلی و استانی خرید و فروش شده و هم‌اکنون دست‌کم ۷۰۰ هزار تن برنج آماده فروش در بازار موجود است.

تیموری‌یانسری با اشاره به مطالبات تولیدکنندگان استان، افزود: انتظار داریم هم‌زمان با گشایش صادرات، حمایت‌های همه‌جانبه از تولید داخلی از جمله خرید حمایتی و تنظیم بازار، به‌ویژه تأمین میوه شب عید، در دستور کار قرار گیرد. همچنین راه‌اندازی خط سبز گمرکی در آستارا که امروز از سوی معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد، راهگشای مهمی برای تسریع صادرات استان خواهد بود.

او گفت: تأمین منابع مالی برای خرید تنظیم بازار و خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از کشاورزان مازندران ایفا کند و امیدواریم با محوریت استان و همکاری تعاون روستایی، برنامه منسجمی برای تنظیم بازار مرکبات شب عید ظرف یک هفته نهایی شود.