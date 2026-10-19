رئیس مرکز آمار ایران از آغاز تدریجی ارسال پیامک به خانوار‌های مشمول سرشماری از ۲۵ مهر خبر داد و گفت: این پیامک‌ها بدون لینک و با هدف دعوت مردم به تکمیل اطلاعات در سامانه «دولت من» ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اظهار کرد: عملیات اینترنتی سرشماری از ۲۵ مهر آغاز شده و مردم برای انجام این فرایند نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی افزود: برای کاهش مزاحمت و فراهم کردن امکان مشارکت آسان‌تر مردم، ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی و در گروه‌های مختلف در استان‌های کشور انجام می‌شود. پس از پایان فرایند ارسال پیامک‌ها، زمان مشخصی برای تکمیل اطلاعات در سامانه به افراد اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آغاز عملیات میدانی سرشماری از ۲ آبان گفت: ممکن است برخی افراد هم در نمونه آماری قرار داشته باشند و هم پیامک دریافت کنند که نحوه اطلاع‌رسانی به این افراد در استان‌های مربوطه مشخص خواهد شد. در این شرایط، قاعدتاً یک بار مراجعه برای دریافت اطلاعات کافی است.

گودرزی ادامه داد: ارسال تدریجی پیامک‌ها با هدف مدیریت فرایند و جلوگیری از ارسال پیامک‌های تکراری به افراد انجام می‌شود تا از ایجاد مشکل یا مزاحمت برای مردم جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به اطلاعیه‌های رسمی تصریح کرد: اگر افرادی برای دریافت اطلاعات به مردم مراجعه کنند یا پیامکی دریافت شود که از سوی مرکز آمار ایران تأیید نشده باشد، مردم باید بدانند که اطلاع‌رسانی‌های رسمی درباره این فرایند از طریق رسانه ملی اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران بار دیگر تأکید کرد: از ۲۵ مهر، ارسال تدریجی پیامک‌هایی که فاقد لینک هستند و صرفاً مردم را به مراجعه به سامانه «دولت من» دعوت می‌کنند، آغاز می‌شود. این فرایند حدود دو هفته ادامه خواهد داشت و مراجعه مأموران برای اجرای عملیات میدانی نیز از ۲ آبان به بعد انجام می‌شود.

 

برچسب ها: مرکز آمار ، سرشماری
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