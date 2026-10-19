نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0644\u060c \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u062d\u0648\u0647 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06cc\u06a9 \u062f\u0645\u0646\u0648\u0634 \u0633\u0627\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n