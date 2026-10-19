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نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

پزشک طب سنتی در خصوص نحوه تهیه یک دمنوش ساده نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، پزشک طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد نحوه تهیه یک دمنوش ساده توضیحاتی ارائه کرد.

 

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