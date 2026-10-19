باشگاه خبرنگاران جوان - نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در جلسه شورای راهبری حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با ارائه گزارشی از وضعیت حریق در عرصه‌های طبیعی لرستان، اظهار کرد: کاهش ۸۵ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع استان، بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی در مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی است.

وی با اشاره به اینکه جنگل‌ها و مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌روند، افزود: حفاظت از این عرصه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت میدانی، حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و همیاران طبیعت است.

نجفی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه در زمینه کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها، خاطرنشان کرد: کاهش آمار حریق نباید موجب کاهش سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول شود، بلکه لازم است با تقویت گشت‌های حفاظتی، شناسایی مناطق پرخطر، اطلاع‌رسانی به‌موقع و آموزش جوامع محلی، زمینه برای صیانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی استان فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین بر اهمیت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، دهیاران، شوراهای اسلامی و گروه‌های مردمی در پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، نقش مهمی در کاهش خسارت‌ها و حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دارد.

وی در ادامه، حفاظت از عرصه‌های ملی را مسئولیتی همگانی دانست و خواستار استمرار برنامه‌های نظارتی و عملیاتی برای مقابله با عوامل تهدیدکننده منابع طبیعی شد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۵ تعداد ۴۶ فقره حریق در سطح جنگل‌ها و مراتع استان لرستان ثبت شده که در مجموع ۲۶۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۸۵ درصدی حریق حکایت دارد؛ دستاوردی که ضرورت تداوم برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان