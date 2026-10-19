مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هفتکل از فعالیت ۵۰ واحد جوجه‌ریزی صنعتی و بومی با ظرفیت ۹۴۴ هزار قطعه در هر دوره، جوجه‌ریزی یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۳۱ قطعه در سال جاری خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی میراحمدی اظهار کرد: تعداد کل واحدهای جوجه‌ریزی صنعتی و بومی فعال در شهرستان هفتکل ۵۰ واحد است و ظرفیت کل تولید جوجه در هر دوره ۹۴۴ هزار قطعه برآورد می‌شود.

‌وی افزود: در سال جاری یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۳۱ قطعه جوجه گوشتی و تخم‌گذار در شهرستان جوجه‌ریزی شده و این رقم در سال گذشته ۱۲۲ هزار و ۸۶۰ قطعه بوده است.

‌ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هفتکل تصریح کرد: نژادهای مورد استفاده در واحدهای جوجه‌ریزی منطقه راس، آرین و کاپ است و نژاد راس با نتایج بهتر و استقبال بیشتر متقاضیان، سازگاری مطلوب‌تری با شرایط اقلیمی هفتکل نشان داده است. تأمین نهاده‌های اولیه، بذر (تخم) و خوراک متناسب با حجم جوجه‌ریزی و از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌شود؛ هرچند افزایش قیمت دان در سه ماه گذشته از مشکلات این حوزه به شمار می‌آید.

‌میراحمدی در ادامه گفت: واکسیناسیون عمدتاً انجام و کنترل بیماری‌ها زیر نظر سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود و وضعیت بهداشتی واحدها به نسبت سطح استان تقریباً مطلوب ارزیابی می‌شود. اشتغال مستقیم این واحدها ۱۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم آن ۳۰۰ نفر برآورد می‌شود و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مرغ گوشتی آماده عرضه شهرستان به خارج از شهرستان صادر می‌شود.

‌وی بیان کرد: در قالب برنامه‌های حمایتی و تسهیلاتی جهاد کشاورزی برای ارتقای استانداردهای تولید و به‌روزرسانی تجهیزات جوجه‌ریزی، مبلغ ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به چهار نفر از بهره‌برداران پرداخت شد.

منبع: جهادکشاورزی خوزستان 

برچسب ها: جوجه ریزی مرغداری ، جوجه ریزی جوجه
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