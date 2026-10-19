باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به ازبکستان اعلام کرد روسیه و اوکراین باید بر پایان دادن به جنگ میان خود متمرکز شوند.

روبیو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای مذاکره درباره پایان جنگ چهار ساله اوکراین گفت: «درباره برگزاری چنین نشستی صحبت‌هایی مطرح شده است. نمی‌دانم آیا برگزاری آن نهایی شده است یا خیر، اما رئیس‌جمهور به‌روشنی اعلام کرده که می‌خواهد جنگ میان روسیه و اوکراین پایان یابد.»

وی در ادامه با اشاره به پیامد‌های جنگ گفت: «هیچ نتیجه خوبی از این جنگ نمی‌بینیم و این درگیری پیامد‌های منفی زیادی دارد؛ از جمله خطر واقعی تشدید تنش‌ها و گسترش جنگ به کشور‌های دیگر، برای مثال یک عملیات خرابکارانه ناموفق یا انحراف پهپاد‌ها به سمت کشور‌های همسایه بر اثر جنگ الکترونیک.»

روبیو یکشنبه‌شب وارد سمرقند شد تا با مقام‌های ارشد کشور‌های عضو سازوکار «۵+۱» آسیای مرکزی دیدار کند. این چارچوب، آمریکا و پنج کشور ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را گرد هم می‌آورد.

آمریکا در ماه‌های گذشته تلاش کرده است میان مسکو و کی‌یف برای پایان دادن به جنگ توافق صلح برقرار کند. ترامپ اخیراً به توافقی برای واردات گازوئیل از روسیه دست یافته و برخی تحریم‌های مرتبط با مسکو را لغو کرده است. او گفته است این اقدامات باید به ماندن کرملین پای میز مذاکره کمک کند.

این تصمیم‌ها با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روبه‌رو شده است.

منبع: رویترز