مربی تیم ملی اسکیت سرعت ایران با قدردانی از حمایت مردم و تلاش‌های فدراسیون برای اعزام تیم به بازی‌های جهانی پاراگوئه، کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکیت سرعت کشور را اتفاقی تاریخی و مایه خوشحالی مردم ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد صالحی مربی تیم ملی اسکیت سرعت ایران، پس از درخشش ملی‌پوشان کشورمان در بازی‌های جهانی اسکیت ۲۰۲۶ پاراگوئه و کسب نخستین مدال طلای تاریخ اسکیت سرعت ایران، اظهار داشت: از مردم عزیز کشورم تشکر می‌کنم که با دعاهای خیر خود، بدرقه‌گر مسیر موفقیت ما بودند و در این افتخارآفرینی کنارمان قرار داشتند.

وی با قدردانی ویژه از رییس فدراسیون اسکیت افزود: تشکر ویژه‌ای از حسین خیری‌نیا رییس فدراسیون اسکیت، دارم که در این شرایط سخت، تمام تمهیدات لازم را برای اعزام تیم فراهم کردند. از آنجا که از نزدیک پیگیر روند انجام کارها بودم، به‌خوبی درک کردم که اعزام یک تیم ورزشی تا چه اندازه می‌تواند با دوندگی‌ها، دشواری‌ها و چالش‌های مختلف همراه باشد.

صالحی ادامه داد: به تمام اعضای کادر فدراسیون و همه کسانی که کمک کردند تا تیم ملی اسکیت سرعت ایران در بازی‌های جهانی پاراگوئه حضور پیدا کند، خداقوت می‌گویم و از زحمات و حمایت‌های آن‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم.

مربی تیم ملی اسکیت سرعت ایران با اشاره به اهمیت این موفقیت تاریخی تصریح کرد: بسیار خوشحالیم که توانستیم تاریخ‌سازی کنیم و نخستین مدال طلای تاریخ اسکیت سرعت ایران را به دست آوریم. این موفقیت برای ما ارزش بسیار زیادی دارد؛ چرا که توانستیم هم پاسخ اعتماد مسئولان را بدهیم و هم موجبات شادی و خوشحالی مردم عزیز کشورمان را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم این موفقیت، آغاز مسیر درخشان‌تری برای اسکیت سرعت ایران باشد و در آینده شاهد افتخارات و موفقیت‌های بیشتری از سوی ملی‌پوشان کشورمان باشیم.

برچسب ها: اسکیت ، فدراسیون اسکیت
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