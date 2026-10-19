جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ایستادگی در برابر آمریکا موجب شگفتی اروپایی‌ها شده و ملت ایران با وجود فشارها، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم سالگرد بازدید رهبر شهید انقلاب از لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) با تأکید بر ضرورت هوشیاری و حفظ حضور مردم در صحنه اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند هر فرد باید یک نیرو برای حفظ اسلام باشد.

وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی و دیگر فرماندهان در ایستادگی مقابل دشمن افزود: همه ما فارغ از سن و جایگاه باید راه شهدا را ادامه دهیم و از دستاورد‌های انقلاب اسلامی حمایت کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اروپایی‌ها از ایستادگی ایران در برابر آمریکا شگفت‌زده شده‌اند، گفت: «حتی یک فرمانده ایتالیایی گفته بود شما با شیطان می‌جنگید و من در کلیسا برایتان دعا می‌کنم.»

ایزدی همچنین درباره فشار‌های ناشی از بسته شدن تنگه هرمز اظهار کرد: برخی معتقدند این وضعیت به کشور فشار وارد کرده است، اما باید این فشار‌ها را تحمل کرده و به ایستادگی ادامه دهیم.

وی با اشاره به «نبرد رمضان» تأکید کرد: این نبرد یکی از فراز‌های مسیر پیروزی است و باید دستاورد‌ها و پیروزی‌های آن را تداوم بخشید.

جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم رقم می‌خورد و باید ان‌شاءالله این پیروزی‌ها را ادامه دهیم و خداوند در قرآن می‌فرماید مؤمنانی هستند که بر عهد و پیمان خود با خدا استوار ماندند؛ شهیدان متوسلیان، همت، چراغی، کریمی و دیگر فرماندهان نیز بر عهد خود با خدا محکم ایستادند.

وی در پایان گفت: خواهران و برادران، ما نیز باید از منتظران باشیم، محکم بایستیم و راه امام روح‌الله و امام شهیدمان را ادامه دهیم و در سالگرد حضور امام شهیدمان در این مکان مقدس، بار دیگر با خدا عهد و پیمان می‌بندیم که پای کار هستیم و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
دوشنبه , ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
در صورت اشتباه مجدد نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، پاسخ کوبنده می‌دهیم
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