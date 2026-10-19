سهم ناچیز کردستان از ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی کشور/ صنایع استان از ظرفیت قانون جهش تولید عقب نمانند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - احمد محمدی در نشست تشریح قوانین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای واحد‌های صنعتی بزرگ استان کردستان، که با حضور کارشناسان معاونت علمی ریاست‌جمهوری و جمعی از صنعتگران و مدیران استان برگزار شد، با اشاره به حجم کلان اعتبارات مالیاتی در سطح کشور اظهار داشت: حجم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) در کشور از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، امسال به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما سهم صنایع و واحد‌های تولیدی استان کردستان از این بازار بزرگ و قانونی، متناسب با ظرفیت‌های استان نبوده و بسیار ناچیز است.

وی با تأکید بر اینکه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان فرصتی بی‌نظیر برای احیای سرمایه‌های مالیاتی شرکت‌هاست، افزود: طبق قانون، هر هزینه‌ای که صنایع در بخش تحقیق و توسعه انجام دهند و به تأیید معاونت علمی برسد، مستقیماً از مالیات قطعی شرکت‌ها کسر می‌شود و اداره کل امور مالیاتی استان نیز مکلف به پذیرش آن است؛ بنابراین صنایع نباید به دلیل ناآشنایی یا نگرانی‌های بروکراسی، این مزیت بزرگ را از دست بدهند.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان درباره دغدغه برخی مدیران صنعتی پیرامون چرخه مالی این طرح‌ها گفت: درست است که صنایع باید ابتدا هزینه کنند و سال بعد مالیاتشان تهاتر می‌شود، اما این چالش در سایر استان‌ها نیز وجود دارد و با برنامه‌ریزی قابل مدیریت است؛ ضمن اینکه پارک علم و فناوری کردستان برای رفع موانع نقدینگی صنایع پای کار آمده است.

محمدی با تشریح مدل‌های حمایتی پارک تصریح کرد: صنایع استان می‌توانند پروژه‌ها، نیاز‌های فناورانه و حتی مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات وارداتی خود را به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک بسپارند که در این صورت، پارک علم و فناوری هم به شرکت مجری وام و تسهیلات تزریق می‌کند تا نقدینگی صنعت درگیر نشود و هم حسن انجام و اجرای پروژه را شخصاً تضمین می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه واحد‌های صنعتی درگیر پیچیدگی‌های اداری نشوند، تیم کارشناسی پارک تمامی مراحل ثبت‌نام، مستندسازی و بارگذاری پرونده‌ها در سامانه‌ها را بدون دریافت حتی یک ریال هزینه از صنعتگران انجام می‌دهند و از صنایع استان انتظار داریم برای ارتقای فناوری و جلوگیری از هدررفت این فرصت‌ها، با تمام توان وارد میدان شوند.