باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مرادی‌پور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد در استان قم، گفت: از مجموع زندانیان مشمول این آمار، ۳۶۸ نفر به دلیل بدهی‌های مالی، ۲۲ نفر به دلیل بدهی مهریه و ۲ نفر نیز به دلیل بدهی دیه ناشی از حوادث غیرعمد در زندان هستند.

وی با بیان این‌که آزادی این افراد نیازمند مشارکت خیران و حمایت‌های مردمی است، اضافه کرد: حجم بدهی‌های این زندانیان در مجموع به حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد که تامین این مبالغ و فراهم کردن زمینه آزادی آنان، نیازمند همراهی نیکوکاران است.

وی با تاکید بر اهمیت کمک‌های مردمی در بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان، خاطرنشان کرد: مشارکت خیران می‌تواند زمینه آزادی افراد گرفتار در بدهی‌های مالی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرستان خانوار را فراهم کند.

مرادی‌پور در ادامه با اشاره به عملکرد ستاد مردمی دیه قم در نیمه نخست امسال، گفت: در این مدت، ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد شامل ۱۰۲ مرد و هفت زن با مجموع بدهی پنج هزار میلیارد ریال و با مشارکت خیران، گذشت شکات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از زندان آزاد شدند.

وی افزود: سال گذشته نیز ۳۱۲ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۵۹۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شدند.

حمایت هدفمند و اولویت‌بندی مددجویان

وی با تاکید بر این‌که ستاد دیه تنها نهاد رسمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است، بیان کرد: پرداخت دیه تصادف، حوادث کار، دیات غیرعمد و همچنین محکومان مالی، مهریه و نفقه از جمله زمینه‌های حمایتی ستاد به شمار می‌رود.

مدیر ستاد مردمی دیه قم ادامه داد: کمک به زندانیان بالای ۶۵ سال، زنان سرپرست خانوار، جوانان زیر ۱۸ سال، خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان بالای ۲۵ درصد از اولویت‌های حمایتی ستاد است.

وی تصریح کرد: پرونده‌هایی با مبلغ بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای تسریع در روند آزادی به‌صورت ویژه بررسی می‌گردد و افرادی که دارای سابقه موثر کیفری هستند یا پیش‌تر از کمک‌های ستاد بهره‌مند شده‌اند، مشمول حمایت مجدد نمی‌شوند.

معافیت مالیاتی برای خیرین

وی با اشاره به نقش موثر خیرین در تحقق اهداف ستاد، گفت: بخشی از بدهی مددجویان از طریق گذشت شکات و آورده خانواده‌ها و بخش دیگر با کمک خیرین و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تامین می‌شود.

مرادی‌پور یادآور شد: خیرانی که کمک‌های خود را از طریق ستاد دیه پرداخت می‌کنند، می‌توانند رسید پرداخت را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نیکوکاران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوی مشارکت با شماره ۰۲۵۳۷۶۰۳۸۳۱ تماس بگیرند.