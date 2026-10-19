باشگاه خبرنگاران جوان- محسن معتمدکیا با اشاره به ارتباط میان اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه و واکنش‌های پس از آن، اظهار داشت: «اظهارنظر‌های تند و هیجانی در رسانه، امتداد همان رفتاری است که دیروز در ورزشگاه قایقران رخ داد و خلاف مصالح ملی است. اصل، حفظ وحدت و انسجام است.»

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با این موضع‌گیری، بر اهمیت نحوه مواجهه با حواشی اخیر تأکید کرد؛ موضوعی که از نگاه وی، نیازمند پرهیز از واکنش‌های احساسی و توجه به ضرورت حفظ آرامش و انسجام در فضای ورزش و رسانه است.

اظهارات معتمدکیا همچنین بر این نکته دلالت دارد که بررسی اتفاقات یک رویداد ورزشی نباید تحت تأثیر فضای هیجانی و موضع‌گیری‌های شتاب‌زده قرار گیرد. در چنین شرایطی، نحوه رسیدگی به حوادث و واکنش‌های مرتبط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تصمیم‌گیری درباره ابعاد مختلف ماجرا باید بر پایه بررسی دقیق و رعایت اصول قانونی انجام شود.



