مدیر روابط عمومی وزارت ورزش، اظهارنظر‌های تند پس از حواشی ورزشگاه قایقران را خلاف مصالح ملی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان-  محسن معتمدکیا با اشاره به ارتباط میان اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه و واکنش‌های پس از آن، اظهار داشت: «اظهارنظر‌های تند و هیجانی در رسانه، امتداد همان رفتاری است که دیروز در ورزشگاه قایقران رخ داد و خلاف مصالح ملی است. اصل، حفظ وحدت و انسجام است.»

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با این موضع‌گیری، بر اهمیت نحوه مواجهه با حواشی اخیر تأکید کرد؛ موضوعی که از نگاه وی، نیازمند پرهیز از واکنش‌های احساسی و توجه به ضرورت حفظ آرامش و انسجام در فضای ورزش و رسانه است.

اظهارات معتمدکیا همچنین بر این نکته دلالت دارد که بررسی اتفاقات یک رویداد ورزشی نباید تحت تأثیر فضای هیجانی و موضع‌گیری‌های شتاب‌زده قرار گیرد. در چنین شرایطی، نحوه رسیدگی به حوادث و واکنش‌های مرتبط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تصمیم‌گیری درباره ابعاد مختلف ماجرا باید بر پایه بررسی دقیق و رعایت اصول قانونی انجام شود.


معتمدکیا: حفظ وحدت و انسجام، اصل اساسی در حواشی ورزشگاه قایقران+عکس

برچسب ها: محسن معتمدکیا ، فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
باید بدون تماشاگر و تو یه زمین بی طرف برگزار بشه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
بایدملوان۳هیچ بازنده بشه
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